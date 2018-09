Woche der Demenz Fantasie für den kranken Kopf

Gabriele Szczegulski

Ich bin die Erika“, stellt sich eine Dame aus der Tagespflege der evangelischen Diakoniestation ganz zwanglos der Leiterin der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen, Dr. Isabell Schenk-Weininger, vor. Erika ist eine von 30 an Demenz erkrankten Personen, die an diesem Dienstag eine spezielle Führung durch die Ausstellung „Drehmoment“ bekommen. Anderthalb Stunden werden sie ganz in die Kunstwelt abtauchen und dabei viel Freude haben. „Vorbereiten kann man sich nicht, denn diese Besucher sind voll bei der Sache, stellen Fragen. Da gehe ich drauf ein“, sagt die Kunsthistorikerin.

Zeit geben

Viermal im Jahr organisiert Petra Kümmerlin vom Pflegestützpunkt des Landkreises eine Führung für Menschen mit Demenz in der Galerie. Entstanden ist diese Idee 2016 am Runden Tisch für Senioren der Stadt. „Man muss einfacher erklären, langsamer, den Senioren die Zeit geben, die sie brauchen und sie immer mit einbeziehen“, sagt Schenk-Weininger. Aber, so weiß sie, unterschätzen darf man diese Besucher nicht. „Sie sind sehr interessiert und nehmen rege mit Fragen und Bemerkungen teil“, sagt die Galerieleiterin.

In der Woche der Demenz haben sich so viele Menschen wie noch nie zum Ausstellungsrundgang angemeldet. Sonst sind es immer 10 bis 15. „Das ist Teilhabe im besten Sinne“, sagt Kümmerlin. Die Patienten seien sichtbar glücklich, dass sie am „normalen gesellschaftlichen Leben“ teilnehmen könnten. Es seien, so weiß sie, einige Teilnehmer dabei, die früher regelmäßig die Galerie besucht haben. Natürlich sind bei dieser Führung keine Patienten mit einer schweren Demenz dabei, es sind Menschen aus der Tagespflege, dem Haus an der Metter, dem Haus im Enzpark und dem Haus Caspar, die an beginnender oder mittelschwerer Demenz leiden, wie Kümmerlin, die den Pflegestützpunkt im Bissinger Rathaus leitet, erklärt. „Es sind die Schranken im Kopf der Kranken, vor allem zu Beginn der Demenz, dass sie sich nicht unter Menschen trauen“, sagt sie. Damit meint sie, dass es meist die Kranken selbst sind, die sich auch zu Anfang der Demenz zurückziehen, um zu signalisieren, dass alles in Ordnung mit ihnen ist. „Sie sind brilliante Schauspieler, das machen sie zum Selbstschutz“, so Kümmerlin.

„Die Kunst ist Fantasie für unseren kranken Kopf“, sagt eine Teilnehmerin. Isabell Schenk-Weininger bezieht die Besucher ein, als sie die Kunstwerke im Detail erklärt. Auch sie stellt Fragen und die Führungsteilnehmer antworten. Obwohl die Werke von Nandor Angstenberger, Joachim Fleischer und Pia Lanzinger, die in Kooperation mit örtlichen Firmen entstanden sind, „moderne Kunst“ sind, wie ein Besucher skeptisch und nicht gerade bewundernd sagt, ziehen sie die Senioren sofort in ihren Bann. „Dieser Mann muss sehr viel Fantasie und Geduld haben“, wird Angstenbergers Werk kommentiert, das aus lauter Plastikteilen besteht. „Ein Schloss, in dem ich gerne wohnen würde“, sagt Erika, die gerne Künstlerin geworden wäre, „jetzt häkle ich nur noch, wenn mein Kopf es zulässt“, sagt sie. Vor allem die Männer können viel mit Joachim Fleischers technischen und spielerischen Lichtinstallationen anfangen: „So einfach und doch so wirkungsvoll“, kommentiert einer das Spiel mit Licht und Schatten, vor dem eine andere Teilnehmerin im Rollstuhl „noch eine Ewigkeit sitzen bleiben“ will, weil es „so schön und beruhigend ist“. Es sei, sagt Kümmerlin, erstaunlich, wie so eine Veranstaltung auf die Kranken wirke. „So eine Führung gibt ihnen das Gefühl, wieder so wie früher zu sein.“ Isabell Schenk-Weininger erinnert sich an die Demenzführung in der Ausstellung „Out of Office“: „Da waren so viele, die früher in einem Büro gearbeitet haben und zu jedem Ausstellungsstück etwas erzählen konnten.“

In der Ausstellung mit Werken über die Nordsee in der Städtischen Galerie war, so erzählt Petra Kümmerlin, ein Mann, der früher auf einer Hallig lebte. Die Betreuer hatten ihr erzählt, dass der Mann kaum spreche, kaum Kontakt habe. „Und plötzlich fing er an, von der Hallig zu erzählen und wir lauschten“, sagt sie.