Kunst Experimente mit Stein und Kunstharz

Gabriele Szczegulski

Einmal, nur einmal arbeitete Bildhauer Dieter Kränzlein in der letzten Zeit figural. Er machte ein Selbstporträt. Das hatte Auswirkungen auf sein weiteres Schaffen. Der Bissinger Künstler wurde vom Kunstverein Dessau zu einer Ausstellung eingeladen. Es ging um Selbstporträts.

Der Bildhauer, der entweder Muschelkalk oder Marmor mit der Flex bearbeitet, wollte schon absagen. Da, so sagt er, besann er sich. Er nahm eine Steinplatte und sägte in seiner ihm üblichen Art mit der Elektrosäge Schnitte in den Stein. Die Umrisse des Kopfes von Kränzlein sind eindeutig zu erkennen. Er nahm den Stein als Druckplatte, machte einen einzigen Abzug auf Papier. Dieser hängt nun in der Dessauer Ausstellung.

Anschließend nahm er die Stein-Druckplatte, bearbeitete sie noch etwas, ließ die weiße Druckerfarbe drauf und versiegelte alles mit transparentem Acryllack, in mehreren Schichten. Zusätzlich zu dem Papierabzug entstand so ein weiteres Kunstwerk. „Aber dieses figurative Werk wird eine Ausnahme bleiben“, so Kränzlein.

„Da war ich infiziert, ich begann, mich damit zu beschäftigen, Druckplatten herzustellen, die ich dann mittels der Versiegelung zu einem neuen Kunstwerk machte, so entstanden eigenständige Werke“, erklärt Kränzlein. Diese Platten hängen nun in seinem Atelierhaus in Bissingen neben den für ihn typischen, klar strukturiert gearbeiteten Skulpturen. Neben diesen sehen die Steinplatten fast wie ein zufällig entstandenes Werk aus. „Das Gegenteil ist der Fall, der Prozess ist wie bei all meinen Werken sehr wichtig“, so der Künstler. Es entstand eine regelrechte neue Werkgruppe, die Kränzlein am kommenden Wochenende präsentiert.

Intensive Auseinandersetzung

Zwar hat er schon mit Kunstharzabgüssen experimentiert, aber das sind Acryl-Abzüge von Skulpturen. „Nun bringe ich das natürliche, sehr alte Material Stein mit dem künstlichen, modernen Kunstharz zusammen“, sagt Kränzlein. Daher sei die Auseinandersetzung mit den beiden Materialien noch intensiver. Denn je mehr Schichten Acryl er aufträgt, um so undurchsichtiger wird die Gravur seiner Flex in der Steinplatte. Oder aber er trägt ganz dünn auf, so dass sich nur die Schnitte füllen.

Damit, so erklärt Dieter Kränzlein, fände eine starke Entfremdung des Kunstwerks statt. „Es entsteht eine Distanz und Künstlichkeit des Werkes, das Haptische, das meine Werke immer ausgemacht hat, fällt total weg“, sagt der Künstler, der dieses Experiment als ein spielerisches ansieht und als tiefgehende Beschäftigung mit beiden Materialien.

Info Dieter Kränzlein öffnet sein Haus in der Adalbert-Stifter-Straße 1 in Bissingen für Besucher am Samstag, 24. November, 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 25. November, von 11 bis 19 Uhr.

www.dieterkraenzlein.com