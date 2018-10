Verlosung Exklusiv zur Pur-Generalprobe

Gabriele Szczegulski

Voller Gefühl und persönlicher Erfahrungen sind die Lieder auf der neuen CD „Zwischen den Welten“ von Pur, die vor Kurzem erschienen ist. Zur Zeit bereiten sich die Musiker um Sänger Hartmut Engler auf die große Konzerthallentournee vor, die am 30. November in der SAP-Arena in Mannheim beginnt. Damit die zwölf Konzerte der Arenatour wie am Schnürchen klappen, hat die Band sich entschlossen, eine öffentliche Generalprobe zu machen. Und zwar auf fast heimischem Boden, nämlich in der Ludwigsburger MHP-Arena.

Die Band präsentiert die packenden und emotionalen Songs ihres neuen Werkes auf einer Mittelbühne. Mit diesem Showkonzept feiern sie laut Hartmut Engler ihre Verbindung und die Nähe zu ihren Fans. „Auf diese Weise schaffen wir ein unverwechselbares Konzerterlebnis“, so der Sänger. Zwei Tage vor Tourneebeginn können Pur-Anhänger Teil eines exklusiven Ereignisses sein und dieses zusammen mit der Band zu einer ganz besonderen Erfahrung machen: Denn die BZ verlost exklusiv drei mal zwei Karten für die Generalprobe, noch vor dem Beginn des Kartenvorverkaufs und vor der öffentlichen Bekanntmachung der Veranstaltung. Die Band wird die Songs ihrer neuen CD „Zwischen den Welten“ auf den Konzerten präsentieren, aber auch ihre Hits singen. Unter den neuen Liedern ist auch eines, das Hartmut Engler gemeinsam mit Ingo Reidl geschrieben hat: „Freund und Bruder“, in dem sie ihre Beziehung authentisch und voller Gefühl thematisieren. Wie viele der neuen Songs ist auch dieser einer voller Intimität.

Die beiden Musiker kennen sich seit der Schulzeit, Ingo Reidl komponierte die Hits von Pur, ist der musikalische Kopf der Band. Seit zwei Jahren kämpft Reidl mit Krebs und konnte bei der letzten Tournee nicht dabei sein. Auch dieses Mal sind Auftritte des Keyboarders nicht sicher, werden, so Hartmut Engler, „kurzfristig und nach Ingos Zustand“ stattfinden. Das gilt auch für die Generalprobe in der MHP-Arena.

Info Wer an der Kartenverlosung teilnehmen will, schreibt eine E-Mail mit dem Kennwort Pur an gewinnspiele@bietigheimerzeitung.de bis Montag, 15. Oktober, 10 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der offizielle Vorverkauf für die Generalprobe am Ticketschalter unserer Zeitung, Kronenbergstraße 10, beginnt am 15. Oktober, 10 Uhr. Es gibt bei Eventim einen Presale ab 12. Oktober, 10 Uhr, unter der Tickethotline (01806) 57 00 00.

www.pur.de