Ferientipp Eselshütte: Grillplatz mit Fernsicht

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Bei denen, die ihn kennen, ist der Grillplatz Eselshütte zwischen Metterzimmern und dem Waldhof gleich aus mehreren Gründen beliebt. Dort gibt es eine überdachte Grillstelle – die vor einigen Jahren wegen Vandalismus erneuert werden musste –, Bänke, viel Platz und eine hervorragende Aussicht. Richtung Süden kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen. Zudem gibt es für Kinder einen Spielplatz und ein kleines Wäldchen, das erkundet werden kann. Also beste Bedingungen, um bei schönem Wetter ein Grillfest zu veranstalten. Parkplätze befinden sich direkt davor. Privatpersonen können den Grillplatz allerdings nicht reservieren. Hier gilt das Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, beziehungsweise, man muss den Platz mit anderen teilen. Stadtsprecherin Anette Hochmuth weist darauf hin, die vorhandene Grillstelle zu benutzen und dort keinen Müll zu hinterlassen – eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die aber an dem beliebten Ausflugsziel nicht von allen beachtet wird, wie häufige Beschwerden zeigen.