Pflege Es mangelt an Kurzzeit-Pflegeplätzen

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die Altenpflege gehört zu den vieldiskutierten Themen im Land, auch im zurückliegenden Bundestagswahlkampf. Was die Situation in Bietigheim-Bissingen anbelangt, so konnte Petra Kümmerlin vom Familienbüro in ihrem Bericht im Verwaltungs- und Finanzausschuss Positives vermelden. Das Angebot an häuslichen und pflegerischen Diensten in der Stadt sei seit Jahren unverändert gut und habe sich in den letzten Jahren noch weiter verbessert, so ihre Feststellung. Allerdings gebe es nach wie vor ein Problem, goss sie ein wenig Wasser in den Wein, und das betrifft die Kurzzeitpflege.

Die Suche nach Kurzzeitplätzen, die etwa nach Krankenhausaufenthalten gebraucht werden, sei problematisch, schilderte Petra Kümmerlin die Lage in Bietigheim-Bissingen. Sehr oft müsse auf Häuser in der Umgebung, auch in weiterer Entfernung, ausgewichen werden. Und gar eine planbare Kurzzeitpflege zu erhalten, sei „wie ein Sechser im Lotto“, so die Expertin.

Es ist ein Thema, dass auch auf Kreisebene bekannt ist. Wie die Kreisverwaltung im Sozialausschuss dargelegt hat, ist das Vorhalten freier Betten für die Kurzzeitpflege in größerer Zahl für die freien Träger nicht lukrativ: Leere Betten bringen kein Geld. Um gegenzusteuern, hat der Kreistag im Rahmen des Haushaltsplans 2018 beschlossen, für die Kurzzeitpflege 100 000 Euro bereitzustellen. Die inhaltliche Ausgestaltung erfolge zurzeit mit dem zuständigen Ausschuss, teilt Pressesprecher Dr. Andreas Fritz auf Anfrage mit.

Demenz ein wichtiges Thema

In Bietigheim-Bissingen hat sich dafür der in den vergangenen Berichten des Familienbüros beklagte Mangel an Tagespflegen verbessert. In der Stadt könne man jetzt auf ein gutes Angebot zurückgreifen, sagte Petra Kümmerlin: 12 Plätze gibt es in der Evangelischen Diakoniestation, 15 im Haus an der Metter und 24 Plätzen bei Medi-Art GbR. Hinzu kommen noch 5 integrierte Plätze im Haus Caspar. An vollstationären Plätzen ist in den Einrichtungen in der Stadt sogar ein „Überhang“ von 250 Betten vorhanden, erklärte Kümmerlin. Die werden aber dennoch gebraucht, sagte Oberbürgermeister Jürgen Kessing, denn: „Wir haben auch den Versorgungsauftrag für die umliegenden Kommunen.“ Der Rat des Pflegestützpunkts im Familienbüro war auch 2017 wieder gefragt. Es gab 703 telefonische und persönliche Erstberatungen, danach noch 157 Folgekontakte, berichtete Petra Kümmerlin. Dabei sei es vorwiegend um den Verbleib von Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung gegangen. Ebenso sei die Demenzberatung „ein besonders wichtiges Thema“.

Einen großen Anteil an den Beratungen habe zudem die Finanzierung von Leistungen in Anspruch genommen. Neu hinzugekommen ist die Wohnraumberatung (die BZ berichtete). Hier stehe im Vordergrund, wie durch barrierefreies Wohnen und die entsprechende Ausgestaltung der eigenen vier Wände Senioren möglichst lange daheim bleiben können.