Premiere Erste Zauber-Gala in Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen / bz

Der Salon Nouveau präsentiert die erste Zauber-Gala in Bietigheim-Bissingen. Dafür holt der Bietigheimer Zauberer Bastian Fischer einige seiner Zauberkollegen in seine Heimatstadt.

Unter der Leitung und Organisation des Straßenkünstlers Dr. Marraxx findet die Zauber-Gala am Samstag, 21. April, 20 Uhr, im Kronenzentrum statt, teilt Fischer in einer Mitteilung mit. “Ich finde es toll, was Dr. Marraxx auf die Beine gestellt hat und die Stadt somit noch mehr Zauber bieten kann”, so Fischer.

Zauberei habe den Bietigheimer Bastian Fischer schon seit seinem sechsten Lebensjahr fasziniert, schreibt der Zauberer auf seiner Homepage. Bei der Zauber-Gala präsentiere eine neue Generation von Zauberern die verschiedensten Arten der Zauberei – von der magischen Kontaktjonglage bis hin zu Großillusionen.

“The Sideshow Charlatans” zeigen falsche Wunder von echten Schwindlern voller Illusionen. Die Verwirr-Realisten geben sich übersinnlich und führen ihr Publikum gerne hinters Licht. Auf eine Reise durch eine Welt, die sich der Schwerkraft entzieht, begibt sich Paul Klain. Der Kontaktjongleur vollführt eine Symbiose aus Pantomime, Jonglage, Tanz und Magie. Der Hemminger Zauberkünstler Dennis Lomprich verblüfft mit der hohen Kunst der Manipulation und zaubert Figuren aus Metall. Marc & Alex sind die Gewinner der Bronzemedaille bei der WM der Magie in Stockholm 2006 und haben sich den großen Illusionen verschieben. Bastian Fischer wird das Publikum mit schrägen Gedanken und spannenden Einblicken überraschen.

Zauberei und Comedy

Durch das Programm führt Thomas Otto, der die Zauberei an den Rand der Comedy bringt. Von ihm stammt auch der Satz: “Zauberkunst ist für uns ein Spiel, in dem wir Logik, Vernunft und manchmal auch die Schwerkraft für einen kurzen Moment außer Kraft setzen.” Es wird ein buntgemischter und unterhaltsamer Abend, heißt es in der Mitteilung.

Info Karten gibt es bei der Stadtinformation und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Tickets gibt es für 19 Euro, 16 Euro und ermäßigt 5 Euro. Weitere Infos zur Zauber-Gala gibt es per E-Mail an info@salonmagie.info oder auf online.

www.salonmagie.info