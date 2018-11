Lebensmittel Erste Marktschwärmerei der Stadt

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Regionale Lebensmittel beziehen und den Erzeuger am besten persönlich kennen – ein Konzept, das früher normal war, rückte mit der Globalisierung und Digitalisierung immer weiter in den Hintergrund. Nicht allerdings für die Gründer der „Marktschwärmerei“. Auf der Online-Plattform bestellt man übers Internet, holt seine Ware aber in einer sogenannten Schwärmerei ab und kommt so auch mit den Erzeugern in Kontakt, denn die sind mit vor Ort. Dabei wirbt die GmbH mit einem transparenten Online-Verkauf mit persönlicher Atmosphäre eines Bauernmarkts.

Erzeuger kennenlernen

2011 wurde diese Art des Einkaufens in Frankreich neu erfunden und umgesetzt. Seit 2014 gibt es in ganz Europa Schwärmereien. „Damals war die Idee, die regionalen Erzeuger wieder näher an die Konsumenten zu bringen“, erklärt Janine Veyhl. Sie hat dieses Jahr die erste Schwärmerei in Bietigheim-Bissingen eröffnet. Am Dienstag, 6. November, findet von 16 bis 18 Uhr die erste Verteilung statt. „Die Menschen möchten einfach wieder wissen, woher ihr Essen kommt und die Erzeuger kennenlernen.“

Im Moment sind fast 15 Erzeuger in der Schwärmerei Bietigheim-Bissingen registriert. „Die Betriebe beschreiben online, auch mit Bildern, was ihre Produkte sind“, sagt Veyhl. Auch die Kunden müssen sich registrieren und können dann, wie im regulären Online-Handel ihre Produkte in den digitalen Warenkorb legen und per gleich Paypal bezahlen. „Einmal die Woche können sie dann ihre Ware in der Schwärmerei abholen“, erklärt Janine Veyhl. Gemeinsam mit Bettina Weigel und Kirsten Fritsch von Wundervoll Seminare organisiert Veyhl nicht nur die Verteilung der Ware jeden Dienstag, sondern akquiriert und prüft auch neue Erzeuger, um ein möglichst vielseitiges Angebot anbieten zu können.

„Jeder Erzeuger braucht eine Gewerbeanmeldung oder eine Anmeldung für einen landwirtschaftlichen Betrieb“, betont Veyhl und das prüft die Plattform bei einer Neu-Anmeldung. Dabei ist es den Erzeugern frei, für welche Schwärmerei sie sich registrieren. „Wir haben auch Anbieter, die sowohl bei uns als auch in Stuttgart angemeldet sind“, erklärt die Marktschwärmerin. Doch solle natürlich der regionale Gedanke im Vordergrund stehen. „Ich persönlich finde es ganz wichtig, dass man sieht, wer steckt dahinter“, erklärt Janine Veyhl ihr Engagement, „beispielsweise nachfragen zu können, warum die Radieschen letztes Mal strohig waren oder warum die Kürbisse dieses Jahr super sind?“ Damit solle das Bewusstsein der Kunden gestärkt werden, was in der Region passiert.

Dieses Konzept gehe aber nicht für jeden Erzeuger auf, räumt die Organisatorin ein. „Es gab viele, die das Konzept klasse fanden, aber keine Kapazitäten hatten“, sagt Veyhl, „weil sie zu klein sind und niemanden entbehren können, der die Verteilungen mitmacht.“ Wiederum andere seien zu groß und bräuchten die Martkschwärmerei nicht, beschreibt Veyhl die Reaktionen. Dadurch ist die Marktschwärmerei im Moment noch eine Ergänzung zum regulären Einkauf mit Fokus auf frischer Ware, wie Gemüse und Obst. Eine Konkurrenz zum Wochenmarkt wollen sie aber nicht sein, betont Janine Veyhl. „Deswegen haben wir den Verteiltag auch auf einen Dienstag gelegt.“ Zudem erhält die lokale Marktschwärmerei 8,35 Prozent vom Einkaufspreis und die Plattform Marktschwärmerei zusätzliche zehn Prozent. „Wenn man das mit dem normalen Markt vergleicht, sind das immer noch sehr niedrige Konditionen“, sagt jedoch Janine Veyhl.

Info Interessierte können sich online für die Bietigheimer Schwärmerei registrieren und ihre Ware bis Sonntag bestellen. Am Dienstag, 6. November, kann die Ware von 16 bis 18 Uhr in den Räumen von Wundervoll Seminare, Bahnhofstraße 38 in Bietigheim abgeholt werden. Dann zieht die Marktschwärmerei in die Adalbert-Stifter-Straße 15.

www.marktschwaermer.de