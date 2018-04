Wahl Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Bönnigheim

Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Bönnigheim

Bönnigheim / bz

So ist die Bürgermeisterwahl am Sonntagabend in Bönnigheim ausgegangen:

Von insgesamt 6035 Wahlberechtigten haben 2261 ihre Stimme abgegeben. Damit liegt die Wahlbeteiligung bei 27,46 Prozent.

Albrecht Dautel konnte sich mit 2134 Stimmen und damit satten 96,5 Prozent die Mehrheit sichern.

Friedhild Miller bekam 26 Stimmen und damit 1,2 Prozent.

Ulrich Raisch erhielt 16 Stimmen, was 0,7 Prozent der Stimmen ausmacht.

1,6 Prozent (35 Stimmen) stimmten für Sonstige und 50 ungültige Wahlzettel wurden abgegeben.

BZ-Redakteur Michael Soltys ist bei der Wahl vor Ort. Seine ausführliche Berichterstattung lesen Sie morgen in Ihrer BZ.