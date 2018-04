Steelers Enttäuschung und Verständnis

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Zum sechsten Mal in Folge stehen ab heute Abend die Bietigheim Steelers im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2. Da müsste die Stimmung unter den Fans doch prächtig sein. Doch es mischt sich auch Wehmut mit in die Vorfreude, denn es werden die letzten maximal sieben Spiele unter Erfolgstrainer Kevin Gaudet sein, der für alle sechs Finalteilnahmen verantwortlich zeichnet.

Publikum nicht enttäuschen

Unter einigen Steelers-Fans ist der Ärger über den Abschied von Kevin Gaudet noch nicht verflogen – auch rund einen Monat nach der Bekanntgabe des Vereins, den Vertrag des Erfolgstrainers nicht zu verlängern. Anfang April beispielsweise, gaben die Steelers kurz vor Playoff-Spiel drei gegen die Löwen Frankfurt bekannt, dass sie Dank Sponsoren und Unterstützern eine Bürgschaft in Höhe von 816 000 Euro hinterlegen konnten. Facebook-Nutzer Payne Max kommentierte: „Für Kevin hätte es bestimmt auch noch gereicht, wenn man das will, Herr Schoch.“ Susanne Anselm pflichtete bei: „Dass man so einen sehr guten Trainer gehen lässt, ist echt unverständlich und macht fassungslos.“ Vor allem Geschäftsführer Volker Schoch ist bei der enttäuschten Fraktion der Fans der Sündenbock. Dabei wird allen voran der Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Kaufmann nicht müde zu betonen, dass die Veränderung auf der Trainerposition ein Wunsch des gesamten Aufsichtsrats war – vor allem, um die von der DEL2 geforderten Einsparungen zu stemmen, ohne das erfolgsverwöhnte Publikum enttäuschen zu müssen.

Viele der langjährigen Fans zeigen aber auch Verständnis für die Entscheidung des Vereins. „Ich finde es schade, dass Kevin geht. Aber andererseits ist das jetzt eine Chance für die Jugend. Eigenen Nachwuchs langfristig einzubauen, hat man in den letzten sechs Jahren völlig versäumt“, sagt beispielsweise Markus Baierl aus Bissingen. „Der Schritt jetzt ist auf jeden Fall besser, als jahrelang weiterhin den Schuldenberg vor sich herzuschieben“, so Baierl weiter. Marco Götz, der seit mehr als 20 Jahren regelmäßig aus der Nähe von Rastatt ins Ellental kommt und Mitglied im ältesten Fanclub Ice-Hawks ist, stößt ins gleiche Horn: „Sportlich geht es kaum besser, aber zu welchem Preis? Es ist der richtige Weg, die Schulden abzubauen. Manchmal ist es nötig, einen Schritt zurückzugehen, um zwei Schritte vorwärtszukommen.“ Dass der eigene Nachwuchs kaum integriert wurde, sieht er aber auch als Fehler im System insgesamt. In den entscheidenden Jahrgängen seien die Steelers eben nur zweitklassig und der Schritt nach oben sei da ein sehr großer.

Verzahnung mit Zweiter Liga

Auch Michael Kütterer aus Vaihingen sieht Gaudets Abschied zwiegespalten. „Es ist bestimmt nicht schlecht, dass es nach so langer Zeit eine Veränderung gibt. Ich hätte zwar auch gerne mit ihm weitergemacht, aber so ein Neuanfang ist auch immer eine Chance.“ Alexander Appich, der vielen im Eisstadion nur als Smörre bekannt ist, hadert ein wenig mit der DEL, die sich so beharrlich gegen die Verzahnung mit der zweiten Liga sperrt. „Gäbe es den Aufstieg, müsste Kevin wohl nicht gehen“, ist seine Meinung. Allen gemeinsam ist, dass sie der Zeitpunkt der Verkündung und die Art der Kommunikation, die doch sehr viele Fragen offen ließ, stört. „Durch das Hin und Her verärgert man vielleicht auch ein paar potenzielle Dauerkartenkäufer“, meint Kütterer.

Aber der bevorstehende Abschied des Trainers, der längst Kultstatus im Ellental erreicht hat, ist nur die eine Seite der Medaille. Sportlich gesehen sind alle Fans derzeit höchst glücklich. Und sie rechnen sich auch gute Chancen aus, zum Abschied noch einen dritten Meistertitel unter Gaudet feiern zu können. „Von den Top-Teams ist Riessersee für mich der leichteste Gegner“, meint Baierl. „Das Potenzial für den Titel ist da, wir müssen eigentlich nur die erste Reihe ausschalten. Wir haben mehr Breite im Kader“, sagt auch Götz. „Ich bin optimistisch und es wäre auch ein toller Abschluss für Kevin“, freut sich Appich auf die anstehenden Spiele. Nur Kütterer ist etwas gedämpfter in seiner Stimmung. „Ich denke, es ist alles offen. Ein bisschen Puckglück, die Tagesform und auch die Schiedsrichterleistungen werden wohl den Ausschlag geben.“

