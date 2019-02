Tag der offene Tür Entscheidungshilfen für Schüler und Eltern

Bietigheim-Bissingen / Von Yannik Schuster

Die Auswahl der richtigen weiterführenden Schule kann für manche Eltern und Schüler eine echte Herausforderung sein. Die Tage der offenen Tür können und sollen dabei helfen einen Eindruck von der möglichen Schule zu bekommen und sich über die Angebote zu informieren. Am Samstag fand an drei Schulen im Bietigheim-Bissinger Stadtgebiet ein solcher Tag der offenen Tür statt. Das Berufliche Schulzentrum, die Ellentalgymnasien sowie die Waldschule-Gemeinschaftsschule Bissingen öffneten ihre Pforten, um interessierte Schüler und deren Angehörige zu informieren.

Im Beruflichen Schulzentrum stand das Thema Elektromobilität und dessen Verbindung zur Schule im Mittelpunkt. Hierzu waren unter anderem mehrere 100-Prozent elektrisch betriebene Retrokäfer ausgestellt. An den verschiedensten Ständen und Stationen wurde nicht nur reichlich Verpflegung angeboten, sondern auch über die verschiedensten Schulformen aufgeklärt. In einem weiteren Programmpunkt stellte Schulleiter Stefan Ranzinger das sechsjährige technische Gymnasium vor.

Die Eltern und Schüler bewerteten den Tag durchweg positiv: Man fühle sich sehr gut informiert und habe einen großartigen Überblick über die Angebote der Schule erhalten. Die technischen Bereiche seien besonders gut dargestellt gewesen, liege doch der Schwerpunkt des beruflichen Schulzentrums auf diesen Fächern. Einziger Kritikpunkt war die teilweise schwere und undurchsichtige Raumfindung, dies konnte den gelungenen Tag der offenen Tür allerdings nicht trüben. So konnte sich Ranzinger über „wahnsinnige Resonanz“ freuen. „Ich sehe überall begeisterte Gesichter“, so der Schulleiter. Und auch wenn der Schwerpunkt des Tages auf dem Thema Elektromobilität lag, sei man letzten Endes für alle Schularten gleich da.

Auch an den Ellentalgymnasien stellten sich die Fachschaften vor und boten den zahlreichen Besuchern ein vielfältiges Programm. So informierten beispielsweise Spanisch-Schülerinnen in einer Präsentation über ihr Fach und kulturelle Aspekte des Spanischen. Der Tag sei sehr praxisorientiert gestaltet und ansprechend gestaltet, waren sich auch hier die Eltern und Schüler einig. So konnten die Kinder verschiedenste Dinge ausprobieren, Instrumente in die Hand nehmen oder an einem Quiz teilnehmen. Wer sich schwer tat, sich allein im Schulgebäude zurechtzufinden, der konnte an einem der Rundgänge teilnehmen. Die Eltern zeigten sich weiterhin dankbar, dass sich die Lehrer viel Zeit nähmen und man so eine gute Orientierung bekommen habe. Es sei in erster Linie wichtig, die Schulluft und Atmosphäre kennenzulernen, war man sich einig.

Die Waldschule-Gemeinschaftsschule in Bissingen bot Interessierten ebenfalls die Möglichkeit die Schule kennenzulernen. Hier spielte für die Eltern unter anderem die Schulform eine wesentliche Rolle. Man wolle das recht neue Konzept kennenlernen und sich über die Möglichkeiten an der Waldschule informieren. Alle Befragten waren sich einig, dass der Eindruck ein durchweg positiver war. Die Lehrer und Schüler wären sehr freundlich, offen und bemüht gewesen zu informieren und offene Fragen zu beantworten.

Die Interessierten konnten an allen drei Schulen einen guten und interessanten Eindruck in die Schulatmosphäre gewinnen und sich über die unterschiedlichsten Schulformen informieren. Aufgrund der starken Resonanz konnte der Tag der offenen Tür an den Schulen als voller Erfolg gewertet werden.