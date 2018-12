Gemeinderat Endlich geht es weiter im Carré

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Es hat jetzt echt lange gedauert, bis wir die Entwurfspläne zum Lothar-Späth-Carré auf die Tagesordnung gebracht haben“, sagte SPD-Gemeinderat Werner Kiemle in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zu gleich mehreren Tagesordnungspunkten bezüglich des Carrés im Stadtteil Buch. Doch jetzt gebe es eine gute Lösung, die den so nötigen Wohnraum zur Verfügung stellt, so der Gemeinderat weiter. „Leider“, so Kiemle weiter, „sind nicht alle Grundstückseigentümer einer Meinung.“

Immer wieder erklärte auch Oberbürgermeister Jürgen Kessing in Stadtteilgesprächen oder in Gemeinderatssitzungen, dass die Situation mit dem Lothar-Späth-Carré keine einfache sei, weil es viele verschiedene Eigentümer gebe, die mit einbezogen werden müssen. Diese Verhandlungen verzögerten die Planungen für das Grundstück zusätzlich. Auch jetzt kann das Carré nur abschnittsweise erschlossen werden. „Es ist schlimm genug, dass nicht alle Partner in eine Richtung gehen“, sagte Kessing dazu. Allerdings gehe es nun voran.

Für das weitere Vorgehen wünschen sich die Gemeinderäte, aber auch die Stadtverwaltung, ein schnelleres Vorgehen, so auch Thomas Wiesbauer, CDU: „Endlich, endlich – mehr ist zu diesem Thema nicht zu sagen.“ Doch fügte er hinzu, dass ein bitterer Nachgeschmack zurückbleibe, weil es acht Jahre keinen neuen Wohnraum dort gab, keine neuen Gewerbeflächen und dadurch auch keine Neubürger.

Der Gemeinderat beschloss nun einstimmig, den Bebauungsplan „Stuttgarter-, Freiberger, Gartenstraße“, „Gartenstraße/Gröninger Weg“ und den Plan „Freiberger-, Rohräckerstraße, Poststräßle“. Dabei liegt das Hauptaugenmerk im Moment auf der Erschließung der Gebiete. Der neue beschlossene Abgrenzungsplan „Stuttgarter-, Freiberger, Gartenstraße“ umfasst nun lediglich eine zwei Hektar große Fläche im Süden des Lothar-Späth-Carrés. Im ersten Bauabschnitt sind zirka 175 Wohneinheiten geplant.

Mehr Parkplätze

Der erste Bauabschnitt wird ausschließlich über die Gartenstraße erschlossen. Um die Verkehrssituation zu verbessern, kommt ein Kreisverkehr an die Kreuzung Gröninger Weg (die BZ berichtete). Durch die Neuordnung der Gartenstraße können mehr öffentliche Parkplätze geschaffen werden. Zudem wird sie auf 6,50 Meter verbreitert. Des Weiteren sind im südöstlichen Bereich des Gebiets weitere private und öffentliche Parkplätze vorgesehen.

Sobald der nördlich angrenzende Bereich entwickelt wird, kann für die nordwestliche Bebauung eine zusätzliche Erschließung über die Stuttgarter Straße erfolgen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Zusätzlich wird der Kreuzungsbereich Garten- und Freiberger Straße mit einer Ampelanlage neu geregelt werden. Bei all den Planungen fehlte GAL-Gemeinderat Albrecht Kurz das Radkonzept und er bat die Stadtverwaltung, dies zu berücksichtigen.

In der Sitzung wurde auch über das Grundstück Freiberger Straße 3 abgestimmt. Das bislang ausschließlich zum Wohnen genutzte Grundstück soll nun ein Wohn- und Geschäftsbau werden. Doch dafür sind die Verkehrsflächen nicht ausreichend. „Nach den heutigen Erfordernissen sollten die Verkehrsflächen vergrößert werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dadurch könne die Leistungsfähigkeit der Kreuzung Stuttgarter Straße/Poststräßle, die direkt an dem Gebäude liegt, erhöht werden. Im ersten Bauabschnitt soll die zweite Geradeausspur von Freiberger Straße in Richtung B.27 verlängert werden. Damit erhofft sich die Stadtverwaltung, den Verkehrsfluss zu verbessern. Mit den Straßenarbeiten sollen auch der Gehweg und Radweg auf der Nordseite der Freiberger Straße verbreitert werden. Um auch als Lärmschutz für die angrenzenden Wohnhäuser zu dienen, soll das Gebäude drei Geschosse erhalten sowie ein Staffelgeschoss. Für die Bewohner und Arbeitskräfte soll eine Tiefgarage gebaut werden.

Info Oberbürgermeister Jürgen Kessing kündigte an, dass die Stadtverwaltung auch die Bürger wieder mit ins Boot holen will. Deswegen ist für den 8. Januar eine Veranstaltung geplant. Weitere Informationen folgen in der BZ.