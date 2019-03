Vor drei Jahren rief MediaMarkt seinen eigenen Kundenclub ins Leben – mit überwältigendem Erfolg. Inzwischen erfreut sich der MediaMarkt Club dank seiner zahlreichen Aktionen und Vorteile größter Beliebtheit. Das unterstreichen auch die Clubtage, die vom 21. bis 23. März im MediaMarkt Ludwigsburg stattfinden. Unter dem Motto „Spart doch was ihr wollt“ können die Clubmitglieder in ausgewählten Warengruppen bis zu 15 Prozent sparen. „Wer also immer noch nicht Mitglied ist, sollte dies jetzt unbedingt nachholen“, empfiehlt Geschäftsführer Boris Hartmann.

Treue zahlt sich aus – ein uraltes Prinzip im Einzelhandel, das MediaMarkt mit seinem Kundenclub auf moderne Weise umsetzt. Die Mitglieder genießen eine verlängerte Umtauschzeit, finden ihre Kassenbons automatisch in einer App abgespeichert, bekommen bei mehrfachen Einkäufen tolle Überraschungsgeschenke, können jeden Monat an einem großen Gewinnspiel teilnehmen und werden regelmäßig zu exklusiven Verkaufsaktionen und Events eingeladen. „Dabei ist die Mitgliedschaft völlig kostenlos und verpflichtet zu nichts“, betont der Geschäftsführer. Kein Wunder also, dass der MediaMarkt Club in Ludwigsburg schon rund 32 000 Mitglieder hat.

Rabatte von 5, 10 und 15 Prozent

Dass die Mitgliederzahl in Zukunft weiter steigen wird, dafür sorgt nicht zuletzt die aktuelle Aktion. Die Clubmitglieder erhalten dazu drei Aufkleber mit Rabatt-Coupons, mit denen sie beim Einkaufen ihre Wunschprodukte markieren können. Es gibt drei Rabatt-Staffeln, wobei jeder Coupon für eine andere Warengruppe gilt. 5 Prozent Rabatt gibt es für Produkte von Apple, 10 Prozent Rabatt für Computer, Smartphones, Fernseher, Lautsprecher usw. 15 Prozent Rabatt erhält man für Haushaltsgroßgeräte, Einbaugeräte, Kaffeevollautomaten, Elektrokleingeräte, Drucker, Games, CDs, DVDs und vieles mehr. „Das Ganze ist super einfach. Man zieht die Aufkleber einfach von der Folie, klebt sie auf die ausgewählten Produkte, geht damit zur Kasse und dort werden die entsprechenden Prozente sofort von der Kaufsumme abgezogen“, erklärt der Geschäftsführer.

Fazit: Clubmitglieder können bei der Aktion in fast jedem Sortimentsbereich eine hübsche Summe Geld sparen. Und für alle, die noch nicht Mitglied sind, stellt sich drängender denn je die Frage: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Mehr Infos unter: mediamarkt.de/markt/ludwigsburg