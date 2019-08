Am Mittwoch, 7. August, wird der Sohn der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl, Tom Kühnhackl, die Schlittschuhe in Bietigheim-Bissingen schnüren und mit den Kindern des 19. Porsche Eishockey Camps eine Trainingseinheit absolvieren.

Der zweimalige Stanley Cup Sieger Tom Kühnhackl, aktuell in Diensten der New York Islanders, wird bei seinem Besuch in Bietigheim-Bissingen nicht nur mit den jungen Spielern aufs Eis gehen, sondern sich auch anschließend den Frage- und Autogrammwünsche stellen. Unterstützt wird er dabei von seinem nicht minderberühmten Vater Erich.

Der Besuch der beiden Kühnhackls ist dabei auf den neuen sportlichen Leiter des Steelers Nachwuchses Rupert Meister zurückzuführen. Der ebenfalls aus Landshut stammende Meister freut sich sehr über das Kommen: „Für die Kinder ist ein solcher Besuch natürlich das Nonplusultra. Das ist eine ganz tolle Motivation.“

Gregor Rustige, Vereinsmanager des SC Bietigheim-Bissingen Steelers e.V.: „Einen NHL-Spieler im Sommer für ein solches Camps zu verpflichten ist extrem schwer, daher bin ich sehr stolz, dass es uns gelungen ist einen Stanley Cup Sieger in das Porsche Eishockey Camp zu holen.“ Tom Kühnhackl ergänzt: „Ich freue mich sehr auf den Besuch beim Porsche Eishockey Camp. Jeder fängt klein an, so gebe ich gerne etwas zurück.“

Tom Kühnhackl wurde am 21. Januar 1992 in Landshut geborern. Er ist eines von drei Kindern der deutschen Eishockeylegende Erich Kühnhackl. Er durchlief die Nachwuchsmannschaften des EV Landshut. Sein erstes NHL-Spiel für die Penguins bestritt er 2016 gegen die Montreal Canadiens. Seit 2018 läuft er für die New York Islanders auf.

Sein Vater Erich Kühnhackl, geboren 1950 in Citice (Falkenau), damalige CSSR, startete seine beispiellose Karriere in Landshut. Sie führte ihn nach Köln, Olten (Schweiz) und wieder zurück nach Landshut. Der absolute Karrierehöhepunkt gelang ihm mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck, als die Mannschaft überraschend die Bronzemedaille gewinnen konnte. Nach seiner Spielerkarriere blieb er dem Eishockey in vielen Positionen verbunden.