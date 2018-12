Investitionsplan Einzug in den Faschingsferien

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Der Stadt werde gerne mal vorgeworfen, sie würde nichts machen, sagte Oberbürgermeister Jürgen Kessing. „Doch nur weil man nichts sieht, heißt das nicht, dass nichts gemacht wird.“ Mit diesen Worten leitete er den Investitionsplan der Stadt Bietigheim-Bissingen für das kommende Jahr ein. Mehr als 51 Millionen Euro sollen 2019 investiert werden. Davon sind knapp 15,55 Millionen Euro für die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen eingeplant. Mit mehr als zehn Millionen nutzt die Stadtverwaltung den größten Teil für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Außenanlagen und der Straßenunterhaltung. Oft seien genau das Maßnahmen, die die Öffentlichkeit nur durch Staus wahrnehme, so der Oberbürgermeister weiter.

Ein Mammutprojekt

Die nächste große Summe schlägt mit 6,845 Millionen zu Buche und ist für die Schulen der Stadt angedacht. Davon sollen 3,5 Millionen Euro in die Sanierung der Ellental-Gymnasien gesteckt werden. Die Sanierung der Ellentalgymnasien ist ein Mammutprojekt in einer Größenordnung von 18,5 Millionen Euro. Baubeginn war im Jahr 2016, fertig werden sollen die Arbeiten 2021. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Schule in den Faschingsferien ins Schulprovisorium einziehen kann.

2,5 Millionen Euro werden 2019 in den Campus Bissingen und den Erweiterungsbau Waldschule investiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,8 Millionen Euro, wobei 5,5 Millionen auf die Waldschule, der Rest auf die Realschule entfallen. Die Arbeiten an der Waldschule sind bis Mitte 2020 angesetzt, die an der Realschule von 2020 bis 2021. Doch wie Kessing sagt, investiere die Stadt gerne in die Bildung. So auch bei den Kindertageseinrichtungen (KTE) für die 2019 mehr als 2,6 Millionen Euro eingeplant sind. Davon sind 1,6 Millionen Euro für die Erweiterung der KTE Metterzimmern und eine Millionen Euro für den Neubau in der Gerokstraße eingeplant (die BZ berichtete).

Jürgen Kessing sprach zudem die Sportstättensituation an, die bereits viel diskutiert wurde. „Was für mich hohe Priorität hat, ist ein Schwimmbad – in welcher Form auch immer“, sagte er. Doch das müsse noch im Gemeinderat diskutiert werden, ergänzte er und wandte sich damit an Stefan Benning, Leiter des Sport- und Kulturamts, der ebenfalls auf das noch laufende Jahr zurückblickte. Als kulturelle Höhepunkte 2019 nannte Benning zum einen den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der 2018 in Bietigheim-Bissingen ausgetragen wurde. Auch die Erweiterung der Otto-Rombach-Bücherei stach für ihn heraus: „Die Bücherei entwickelt sich immer mehr zu einem ‚place to be’, einem Kulturzentrum.“

Skeptisch war er hingegen zunächst beim Projekt „Drehmomente“ der Kulturregion Stuttgart. Hier entwickelten Künstler gemeinsam mit Firmen Produktionskunst. In Bietigheim-Bissingen nahmen die Konzelmann GmbH, Dürr und Atlanta Antriebssysteme mit den Künstlern Nándor Angstenberger, Joachim Fleischer und Pia Lanzinger daran teil. Die Ergebnisse, wie Lichtkunst eines Roboters überzeugten letztlich nicht nur den Amtsleiter. Gut angenommen wurde auch das Zwangsarbeiter-­Mahnmal, das 2018 eingeweiht wurde. „Man sieht immer wieder Menschen davor stehen“, berichtet Benning und verkündet, dass noch vor Weihnachten ein Flyer dazu veröffentlicht werden soll.

Ebenfalls ganz neu war die Darbietung der Absolventen der Berliner Artistenschule beim Bietigheimer Wunderland. Eine Neuerung, die erhalten bleiben solle, so Benning.