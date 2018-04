Kelter Eine starke Frau an der Mandoline

Bietigheim-Bissingen / Gabriele Szczegulski

Es scheint, als ob sich – es ist erst das zweite Mal nach Jahren der Abwesenheit der Schlossfestspiele in Bietigheim – etablieren würde, starke Frauenstimmen in die Kelter zu holen. Nach dem wirklich starken Auftritt von Solveig Slettahjell in der vergangenen Saison haben Schlossfestspiel-Leiter Thomas Wördehoff und Bietigheims Kulturamtsleiter Stefan Benning sich für ein Gastspiel am Samstag, 19. Mai, 20 Uhr, mit der US-Sängerin Sierra Hull entschieden. „Ja, wir wollen außergewöhnliche Stimmen haben, die eine besondere Art von Musik machen“, sagt Benning. Er sei „total glücklich, dass wir diesen aufgehenden Stern einer Sängerin, die die Countrymusik neu dekliniert, für einen Auftritt in der Kelter verpflichten konnten“.

Auch Wördehoff ist begeistert: „Sierra Hull ist eine geniale junge Sonwriterin und sehr gute Sängerin. Sie kommt aus der Folkmusik und dem Country, aber vergessen Sie alles, was Sie von Country kennen, sie wird überraschen.“ Nach Bietigheim kommt Sierra Hull nur mit dem Kontrabassisten Ethan Jodziewicz, mit dem sie in einen musikalischen Dialog treten wird. Und es werden Songs des sogenannten „intimen Dialogs“ zu hören sein, wie von Django Reinhardt oder Adèle.