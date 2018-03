Arbeitsmarkt Eine Odysee durch die Amtsstuben

Günther Jungnickl

Der 32-jährige Familienvater David Fischer ist 2011 der Liebe wegen nach Metterzimmern gezogen und versucht seitdem, hier auch beruflich Fuß zu fassen. Aber irgendwie schafft er es nicht, obwohl er in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen eine zweijährige Ausbildung zum Sozialhelfer mit vollem Abschluss absolviert hat. „Ich könnte manchmal heulen“, sagt der Vater von drei Mädchen und schildert drastisch seine Odyssee durch diverse Amtsstuben, „aber überall wimmelt man mich nur ab.“ In seiner Heimatstadt Bonn hat er sowohl mit Kindern als auch mit Behinderten arbeiten dürfen.

Seit zwei Jahren arbeitet er befristet als Zweitkraft in einem Bietigheimer Waldorfkindergarten: Eine 50-Prozent-Stelle. Davor hat er auch schon Gelegenheitsjobs übernommen, etwa im Drogerie- oder Supermarkt, aber auch als Integrationshelfer in einem Kindergarten. Doch David Fischer möchte gern ganztags in seinem erlernten Beruf arbeiten, sagt er: „Doch keiner sagt mir, wie ich mich weiterbilden kann, damit mein Zeugnis anerkannt wird.“ Weder beim Regierungspräsidium noch bei der Arbeitsagentur in Ludwigsburg noch bei der Selbsthilfeorganisation „Lebenshilfe“ in Heilbronn, an die er sich ebenfalls gewandt hatte.

Der Ausbildungsabschluss aus Nordrhein-Westfalen gilt in Baden-Württemberg nicht immer, das hat er schriftlich vom Regierungspräsidium Stuttgart. Ausbildungsberufe sind landesrechtlich geregelt, weil die Ausbildungsgänge zuweilen größere Unterschiede aufweisen. Das betrifft zum Teil Gesundheitsberufe, aber auch sozialpflegerische, wie Altenpfleger und eben auch Erzieher und Kinderpfleger.

So hat David Fischer zum Beispiel wegen einer akuten Lernschwäche (Deutsch und Mathematik) „nur“ einen Hauptschulabschluss. Trotzdem hat er in Dortmund die zweijährige Sozialhelferausbildung (in anderen Bundesländern auch „Sozialassistent“ genannt) mit Erfolg absolviert. In Bayern wird beispielsweise als Voraussetzung für diese Ausbildung zumindest ein mittlerer Bildungsabschluss (Mittlere Reife) vorausgesetzt. Und so legen auch andere Bundesländer in der Regel ganz unterschiedliche Kriterien fest.

In Baden-Württemberg gibt es deshalb eine „Zeugnisanerkennungsstelle“ in jedem der vier Regierungspräsidien, die die Gleichwertigkeit unmittelbar vor der bevorstehenden Berufsausübung festzustellen hat. In David Fischers Fall waren sie offenbar nicht gegeben. Ähnliches gilt im Übrigen auch für Berufe wie Chemisch-technische Assistentinnen oder auch Technische Assistenten im Produktdesign

Doch niemand klärte bisher den mit einer Schwäbin verheirateten Mann darüber auf, wie er diese Manko ausgleichen könnte. „Dabei bin ich voll motiviert und für jede Weiterbildungsmaßnahme offen“, sagt der Marathonläufer und gelegentliche Teilnehmer an Triathlon-Wettbewerben. Doch selbst die „Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit“ in Sersheim hat ihm nicht weiterhelfen können und ihn deshalb an die Zentrale in Berlin verwiesen.

Agentur verweist auf Berater

Pressesprecherin Birgit Festag von der Arbeitsagentur Ludwigsburger wundert sich, dass sich für David Fischer keine Stelle finden soll, denn schließlich würden doch inzwischen händeringend Kinder-oder Behindertenpfleger im ganzen Land gesucht. „Er soll sich halt einen Termin mit einem unserer Berufsberater geben lassen“, sagt sie. Doch da war David Simon schon einmal – ohne Ergebnis.