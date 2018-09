Schau Ein Vogelparadies

Bietigheim-Bissingen / Michaela Glemser

Ruhig und gelassen saß der imposante Turkmenische Uhu mit den Federohren in seiner Voliere, während zu ihm ohrenbetäubendes Geschrei der beiden jungen Gelbbrust-Aras herüber drang. Die beiden großen Papageien lieferten sich kleine Kämpfe auf ihrer Schaukel und begeisterten damit die zahlreichen großen und kleinen Besucher der Bietigheim-Bissinger Vogelliebhaber-Ausstellung. „Die beiden Aras, die sich im Besitz eines Vereinsmitglieds befinden, gehören zu den größten Vögeln, die wir bei unserer 40. Jubiläumsschau zeigen. Mit ihren großen Schnäbeln können sie mühelos einen Finger durchhacken“, erklärte Heinz Schrempf, der Erste Vorsitzende der Vogelliebhaber Bietigheim-Bissingen.

Lachender Hans

Heinz Schrempf ist bereits seit 40 Jahren im Amt und hat bei jeder Vogelschau federführend mitgewirkt. „Wir sind mit unserer Ausstellung vom Liederkranzhaus in die Eishalle und zum Pflanzencenter Förstner-Sinast gewandert. Hier haben wir mit dem ganzen Grün ideale Rahmenbedingungen. Auch die Zahl der Volieren und Käfige hat sich im Laufe der Jahre vergrößert“, erinnerte sich Heinz Schrempf.

Besonders in die Gestaltung der Volieren investierten die Vereinsmitglieder viel Zeit. Die Rückwände zieren meist große Bilder, welche in der näheren und weiteren Umgebung fotografiert wurden. So saßen die Aras vor einem Bild des Enzufers in Untermberg, während der Lachende Hans vor einem Foto der Landschaft bei Unterriexingen herum hüpfte. „Der Lachende Hans ist nicht nur in Australien ein Kultvogel, sondern auch sehr beliebt bei unseren Ausstellungen. Seine kräftige Stimmen klingt ähnlich wie das Lachen des Menschen“, schilderte Heinz Schrempf. Die Tiere der Vogelschau stammten allesamt aus Nachzüchtungen. Besonders gefragt bei den Vogelzüchtern sind derzeit Ziegensittiche, die schon für vergleichsweise kleine Beträge zu erwerben sind, während für einen Ara eine vierstellige Summe gezahlt werden muss.

Zu den kleinsten Vögeln der Schau im Pflanzencenter gehörte das Goldbrüstchen mit seinen gerade einmal zwölf Zentimetern. Es ist in Afrika zu Hause, und seine Voliere war mit roten Steinen und Moos ebenfalls sehr ansprechend gestaltet. Auch Kakadus, Graupapageien, Beos, Eichelhähern und diverse Sitticharten konnten die Besucher bestaunen. „Bei den Heimtierhaltern immer noch beliebt sind die Wellensittiche. Allerdings dürfen sie niemals alleine, sondern müssen immer mindestens zu zweit gehalten werden“, betonte Heinz Schrempf. Genau für diese fachkundigen Tipps waren die Besucher am Wochenende immer wieder sehr dankbar.

Auch das Rahmenprogramm des Jubiläumsschau konnte sich sehen lassen. Neben einer Greifvogelschau zeigten die Mitglieder der Kleintierzüchtern aus Markgröningen wieder ihre Kaninchen und ihr Geflügel. Vereinsmitglied Marius Strauch hatte sogar für seine Gänse einen kleinen Teich angelegt und das Ufer mit Strohballen und Rollrasen verschönert. „Unsere Besucher haben teilweise eine weite Anreise. Sie kommen aus Dortmund und München. Diesen Stadtkindern wollen wir die Natur und ihre Tierwelt ein wenig näher bringen“, erläuterte der Erste Vorsitzende der Vogelliebhaber.

Ein Publikumsmagnet war das „Gruselkabinett“ von Diplom-Biologe Uwe Dost aus Esslingen, der ein Pantherchamäleon, echsenartige Bartagame, Skorpione und eine Tarantel mitgebracht hatte. Kinder durften bei ihm im Madengewimmel nach Schätzen wühlen oder Tiere am „lebenden Baum“ entdecken, wo sich unter anderem einige Stabheuschrecken versteckt hatten.

Nebenan ermöglichten es die Markgröninger Kleintierzüchter den Besuchern, beim Schlüpfen von Küken mit dabei zu sein. Auch die Landfrauen aus Bissingen waren mit von der Partie und luden zum Verkosten ihrer selbstgemachten Marmeladen und die Kinder zum Kartoffeldruck ein.