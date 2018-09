Diamantene Hochzeit Ein selbstständiges und unzertrennliches Ehepaar

Bietigheim-Bissingen / Lena Dagenbach

Auf einem Fest in Esslingen lernte sich das Ehepaar Birk kennen. Beim gemeinsamen Tanz verwickelte sich ein Knopf ihrer Samtbluse in seinem Hemd und die beiden brauchten einige Zeit, um sich wieder voneinander zu befreien. „Das war ein Zeichen“, sagt Ruth Birk. An diesem Mittwoch begehen sie ihren 60. Hochzeitstag.

Nachdem Eugen Birk seiner zukünftigen Frau einen Heiratsantrag gemacht hat, feierten die Anfang 20-Jährigen ihre Verlobung in Hohenlohe bei Ruths Eltern. Sie waren ein halbes Jahr verlobt, als am 26. September 1958 die Hochzeitsglocken läuteten. „Wir feierten eine Hochzeit von mittlerer Größe mit der Familie und Freunden in Nürtingen“, erzählt die heute 84-Jährige.

Eigenes Lebensmittelgeschäft

Das verheiratete Paar machte sich in Vaihingen mit einem Laden selbstständig. „Dadurch hatte man auf einmal mehr Verantwortung, aber auch mehr Freude“, erinnert sich der gelernte Metzger. Nach zwölf Jahren zogen sie im November 1970 nach Metterzimmern, wo sie einen Lebensmittelmarkt eröffneten.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen, in der die Verheirateten auch heute noch leben, gefalle ihnen gut, sagen beide unisono. Das Paar macht gerne Spaziergänge durch den Ort. Außerdem wohnen drei ihrer Kinder und fünf Enkel in Metterzimmern.

Eine große Leidenschaft des Ehepaars ist das Wandern in den Bergen. Weil sie ein eigenes Geschäft hatten, hatten sie wenig freie Tage im Jahr und konnten nicht oft verreisen. Trotzdem verbrachten sie ihre freie Zeit gerne in Südtirol in Italien. „Unsere Kinder mussten immer mit uns wandern gehen. Irgendwann wollten sie dann nicht mehr mitkommen“, erzählt die vierfache Mutter. Noch heute fahren sie in die Berge, um zu wandern, bemerkt Ruth Birk mit einem Lächeln.

Ruth und Eugen Birk verbringen seit 63 Jahren jeden Tag miteinander. „Höhen und Tiefen gibt es überall“, sagt die gelernte Verkäuferin. Aber Diskussionen seien schnell wieder vergessen. Auch einige Krankheiten stand das Paar schon gemeinsam durch. Ruth Birk hatte vor einigen Jahren Schilddrüsenkrebs. „Die Diagnose war sehr schlimm“, erinnert sie sich. Eugen Birk erlitt kurz nach seinem ersten Schlaganfall einen weiteren. Aber die beiden standen alles gemeinsam durch. „Es geht immer weiter“, sagt die 84-Jährige, „ohne Optimismus geht man unter.“

Den Haushalt erledigt das Paar selbst. Lediglich zum Fensterputzen, Bettüberziehen und Staubsaugen kommen die Enkel zur Hilfe vorbei. „Sonst schlagen wir uns durch“, lacht Ruth Birk. Auch am Kochen hat sie noch Freude. Ihr Ehemann fährt zudem noch kurze Strecken mit dem Auto. „Zum Doktor, zur Apotheke und zur Sparkasse“, sagt er. Um die Einkäufe zu erledigen, fahren die beiden in das benachbarte Kleinsachsenheim.

Es war eine große Umstellung für die Ladenbesitzer, als das inzwischen vermietete Geschäft in Metterzimmern im April diesen Jahres seine Türen schloss. „Man hatte immer jemanden zum Schwätzen im Lädle“, trauert Ruth Birk dem Laden nach. „Wir haben gern geschafft und auch gern gegessen“, erinnert sich ihr Ehemann an ihre selbstständige Tätigkeit.

Eine Woche Südtirol

Zu ihrem 50. Hochzeitstag bekamen sie von ihren Kindern eine Woche in Südtirol geschenkt. Dort wurden sie dann mit einer Kopie des Brautstraußes ihrer Hochzeit überrascht, erzählt Ruth Birk mit Tränen in den Augen. Ihre Diamantene Hochzeit werden sie schlicht feiern. Die 84-Jährige wird Kartoffelsalat und Fleischkäse zubereiten. „Den Kartoffelsalat mögen alle“, bemerkt Eugen Birk. Eventuell folgt eine größere Feier mit der gesamten Familie und Freunden. Aber das eile nicht, denn „gut essen kann man das ganze Jahr über“ sagt der 85-Jährige, „aber daheim am besten.“ Sie freuen sich nun erst einmal auf einen ruhigen Mittwoch. Außerdem folgt im Oktober schon die nächste große Feier – der 85. Geburtstag von Ruth Birk.