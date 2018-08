bz

Mit seiner weichen und wandlungsfähigen Stimme und seinem virtuosen Gitarrenspiel unterhielt der Bietigheimer Liedermacher Mike Janipka am Freitagabend die Gäste beim Sommerprogramm der Stadt im Bürgergarten. Bei bestem Sommerwetter genossen die Zuhörer in den gut gefüllten Bankreihen die Songs und Eigenkompositionen des Sängers und Gitarristen. Am Samstag, 24. August, groovt und swingt es zum letzten Mal in dieser Saison. Zum Abschluss spielen ab 19.30 Uhr wieder einmal die „Tiny Tones“.