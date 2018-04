Anzeige Ein langes Wochenende für Wein & Genuss beim Weingut Sonnenhof

Bietigheim-Bissingen / BZ

Ein langes Wochenende für Wein & Genuss beim Weingut Sonnenhof

Vaihingen/Enz-Gündelbach. Am langen Wochenende des 28. und 29. April sowie am 1. Mai findet wieder die alljährliche Frühlings-Hausmesse auf dem Weingut Sonnenhof in Gündelbach statt. Die Inhaber Martin und Joachim Fischer laden auf das Weingut ein, um das vielfältige und breite Sortiment zu verkosten. In authentischer Atmosphäre des Weinkellers bietet sich die Möglichkeit, über 60 Wein- und Sektspezialitäten, Edelbrände und Liköre in aller Ruhe zu probieren. Es werden die neuen Jahrgänge präsentiert, sowie zur warmen Jahreszeit passende Weiß- und Roséweine. Exklusiv werden auch die kostbaren Flaschen des „Hades“-Weins sowie des „Hades Orange“ geöffnet. Ein Weißwein, der wie ein Rotwein hergestellt wurde und zur Zeit in aller Munde ist.

Die Weinverkostung wird von einem hochwertigen Rahmenprogramm abgerundet. Die Besucher können sich auf die Hohensteiner Hofkäserei freuen, die ihnen verschiedene Käsesorten vom Albbüffel anbietet. Dieser leckere Rohmilch-Käse ist etwas ganz Besonderes, denn das luftgetrocknete Kräuterheu, würziges Alb-Gras und eine artgerechte Haltung bringen Käsevariationen in Bioland-Qualität hervor. Die Mandelmanufaktur Papillon lockt alle Mandelfreunde an den Stand. In liebevoller Handarbeit fertigt die Inhaberin Sibel Özdemir süße Cantuccini und verführerisches Panforte für Naschkatzen. Hochwertige Olivenöle und Balsamico aus eigener Herstellung gibt es bei Kiriakos Sogiannidies von „Pinios“ aus Stuttgart zu entdecken und zu probieren. Passend zu Beginn der Grillsaison präsentiert Familie Bosch Straußenfleisch vom Lindenhof. Straußenprodukte sind fett- und cholesterinarm und können wie Rindfleisch zubereitet werden.

Die kulinarischen Genüsse werden dieses Jahr vom Fotografen Ingo Hoffmann „Creativfotos“ aus Sternenfels abgerundet. Hier lässt sich die Natur aus einem anderen Blickwinkel entdecken.

Auch Familien mit Kindern können allesamt entspannte Stunden auf dem Weingut Sonnenhof verbringen. So wird es für die kleinen Besucher eine Riesen-Hüpfburg geben sowie eine betreute Kinderspiele-Ecke.

In diesem Jahr besonders zu erwähnen ist die zur Frühjahrs-Hausmesse begleitende Eröffnungsveranstaltung von „360° Württemberg – Tag der offenen Weingüter“ auf dem Sonnenhof. Die Württembergische Weinkönigin Carolin Klöckner wird mit den Weinprinzessinnen Anja Off und Laura Irouschek nebst weiteren geladenen Gästen und VIPs feierlich die Veranstaltung eröffnen. Wer hier bereits dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen zum Beginn am Samstag um 10.30 Uhr am Sonnenhof zu sein. An allen anderen Tagen ist die Frühlingsmesse jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, der ab einem Wein-Einkauf von 50 Euro pro Person rückvergütet wird.