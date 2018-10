Bildung Ein halbes Jahrhundert Waldschule

Bietigheim-Bissingen / bz

Das Jahr 1968 ist vor allem als Zeit des Studentenprotests in die Geschichte eingegangen. Einen speziellen Anlass, auf diese Zeit vor 50 Jahren zurückzublicken, hat die Bissinger Waldschule: Für sie ist es ihr Gründungsjahr.

Das halbe Jahrhundert Schulgeschichte wird am Samstag, 13. Oktober, von 13 bis 17 Uhr mit einem großen Schulfest gefeiert, teilt Schulleiter Stephan Bender mit. Zuvor findet in der Mensa der Schule für geladene Gäste ein Festakt statt. Ab 18 Uhr sind alle ehemaligen Schüler zu einem Ehemaligentreffen in der Mensa der Schule eingeladen.

Für Besucher des Schulfestes gibt es eine Reihe von Aktionen und Angebote. Der Förderverein wird zusammen mit dem Elternbeirat der Schule den Grill und den Pizzaofen anwerfen, aber auch Kuchen und Gebäck sowie diverse Getränke angeboten. Für die jüngeren Gäste gibt es Spiel- und Unterhaltungsangebote.

Erster Rektor Helmut Blache

Wie Schulleiter Bender zur Schulhistorie mitteilt, wurde die Waldschule – zuvor eine Außenstelle der heutigen Schillerschule – mit der Amtseinsetzung von Rektor Helmut Blache zum Schuljahr 1968/1969 eine zunächst eigenständige Grundschule. Damit habe auch eine bis heute andauernde Entwicklung der Schule begonnen. Durch die Verlegung der Hauptschulklassen von der Schillerschule an die Waldschule wurde aus der ursprünglichen Grundschule zum Schuljahr 1973/1974 eine Grund- und Hauptschule. Zum Schuljahr 1986/1987 übernahm Helmut Blache das Rektorat der Schule.

Mit der Amtseinsetzung von Günther Baumgärtner zum Rektor der Schule zum Schuljahr 1994/1995 wurde die Waldschule zu einer Hauptschule mit Werkrealschule. „Nun hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich auf ein zehntes Schuljahr mit dem Ziel eines mittleren Bildungsabschlusses vorzubereiten“, so Stephan Bender. Dazu mussten sie dann aber nach der 9. Klasse an die Sandschule wechseln, um dort die 10. Klasse zu besuchen.

Unter der Schulleitung von Günther Baumgärtner wurde an der Waldschule das erste Ganztagsangebot einer Schule in Bietigheim-Bissingen angeboten. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis die 10. Klassen dann mit dem Schuljahr 2012/2013 an der Waldschule eingerichtet wurden. Inzwischen hatte Stephan Bender mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 die Leitung der Schule übernommen. Nach intensiver Schul- und Unterrichtsentwicklung startete die Waldschule zum Schuljahr 2015/2016 als Gemeinschaftsschule und bietet den Schülern damit die Vorbereitung auf alle Bildungsabschlüsse der weiterführenden Schulen an.

Info Besucher des Schulfests sollten beachten, dass der Zugang zum Gelände der Waldschule wegen der Bauarbeiten zum Neubau entweder über die Panoramastraße möglich ist oder über den Marbacher Weg durch den Eingang der Realschule-Bissingen, heißt es in der Mitteilung der Schule.