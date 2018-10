Bietigheim-Bissingen Ein Familienfest rund um den Apfel

Bietigheim-Bissingen / Michaela Glemser

Mit beiden Händen warf der kleine Moritz Friedrich aus Pleidelsheim die Äpfel in den Schredder. „Ich habe in diesem Jahr schon viele Äpfel unter den Bäumen eingesammelt, aus denen wir Apfelsaft machen. Dabei kenne ich mich schon gut aus“, erklärte Moritz Friedrich mit stolzen Blick und ließ die zerkleinerten Apfelstückchen nicht aus den Augen, die vom Schredder in die Handpresse geleert wurden.

15 Kilogramm des Obstes sind ja nach Sorte nötig, um sechs bis sieben Liter Saft zu pressen. Die Handpresse der Initiative „Bietigheimer Apfelsaft“ wird von den Besuchern beim alljährlichen Apfelfest der Werbegemeinschaft Innenstadt der Aktiven Unternehmer Bietigheim-Bissingen sehr gerne angenommen. Die Ernte in diesem Jahr sei toll gewesen, wenn auch viele faulige Früchte aussortiert werden mussten. „Im letzten Jahr hatten wir nur eine Ernte von fünf Tonnen Äpfel, in diesem Jahr sind es mindestens 30 Tonnen“, zeigte sich der Vorsitzende der Initiative, Wolfgang Huber, sehr zufrieden.

Erinnerung an die Kindheit

Über die gute Apfelernte konnte auch Standbeschicker Simon Süß aus Güglingen-Frauenzimmern berichten: „Wir haben unterschiedliche Sorten von ganz süß bis etwas säuerlich dabei, welche die Besucher verkosten können.“ Besonders beliebt sei beispielsweise die Sorte „Gewürzluike“, die viele noch aus der eigenen Kindheit kennen. „Wichtig ist den Besuchern auch, dass die Äpfel aus heimischem Streuobstanbau stammen“, schilderte Simon Süß.

Natürlich ließen sich Groß und Klein in der Bietigheimer Altstadt den Apfel in seiner Reinform schmecken, aber auch im Apfelstrudel mit Vanillesoße, im Apfelmus mit Crêpes, im Apfeleierlikör oder Apfelrahmkuchen sowie im Apfelzucker und Apfelgelee. „Das runde Obst ist bei unserem Familienfest heute omnipräsent. Wir haben das Apfelfest in den vergangenen Jahren immer mehr erweitert“, erklärte Alexander Scheidweiler von der Werbegemeinschaft Innenstadt. Das kulinarische Angebot ist dieses Mal so vielfältig, vor allem auch im angesagten Streetfoodbereich. „Der Kunsthandwerkermarkt zeigte ein reichhaltiges Repertoire, und es gibt an vielen Ecken Musik“, so Scheidweiler.

In der Tat war für nahezu jeden Geschmack eine Spezialität für den Hunger zwischendurch vorhanden, ob Pulled-Pork-Burger, schwäbische „Weckenschlupfer“, Gerichte aus dem Wok, Schupfnudeln mit Kraut oder ungarische Langos.

Auch für die kleinen Besucher bot sich viel Abwechslung in den Gassen der Altstadt. Wer wollte, konnte beim „Stöckle stupf“-Spiel sein Glück versuchen, sich bei den Naturkindern Bietigheim e.V. zu einem Schmetterling oder einem Drachen schminken lassen, auf dem Karussell oder der Mini-Eisenbahn seine Runden drehen, einen Blumentopf bemalen oder bei den Handballern der SG BBM Bietigheim seine Wurfkraft ausprobieren.

Ladengeschäfte offen

Auf die Erwachsenen warteten nicht nur die reichhaltigen Offerten der Einzelhändler in der Innenstadt, die ihre Geschäfte am Sonntag geöffnet hatten, sondern auch unterschiedliche Kunsthandwerker wie ein Kettensägenkünstler, der mit dem schweren Gerät filigrane Herzen oder Tannenbäume anfertigte. Zudem gab es herbstliche Gestecke in vielen Variationen, Vogelhäuschen, Kräuterpflanzen für den winterlichen Garten auf dem Fensterbrett, Schmuckkreationen, Betonskulpturen oder verschiedene Näharbeiten von Taschen bis zur Kinderkleidung zu bewundern.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem die Sängerinnen und Sänger von Vocalis auf dem Marktplatz, aber auch einzelne Straßenmusikanten. „Uns geht es darum, in der Innenstadt familienfreundliche Unterhaltung zu bieten. Das ist uns bei diesem begeisternden Wetter heute wieder sehr gut gelungen. Ich danke auch unseren beiden Vorsitzenden Klaus Kittel und Bernd Ernst sowie den Vertretern der Stadt für die große Unterstützung“, betonte Alexander Scheidweiler von der Werbegemeinschaft Innenstadt, für den das diesjährige Apfelfest wieder ein voller Erfolg war.