Bietigheim-Bissingen Ein eingespieltes Zauberer-Ensemble

Bietigheim-Bissingen / Sandra Bildmann

Zauberer kann man nicht werden, man kann es nur behaupten.“ Diese Worte von Moderator Thomas Otto lassen ahnen, auf welche Parameter die Zauberei als Form der Unterhaltung baut: Illusion, Täuschung und Manipulation. Das Bewusstsein darüber entzaubert so ein bisschen die Paradoxie von scheinbarer Wirklichkeit und den Mythos der Magie. Aber sie macht gleichzeitig gierig nach der Erfahrung, überlistet und verblüfft zu werden. So war es auch bei der 1. Bietigheim-Bissinger Zaubergala im Kronenzentrum am Samstagabend.

Neben dem zaubernden Moderator traten fünf Künstler(-gruppen) auf. Unter ihnen der Bietigheimer Bastian Fischer, der hier regelmäßig als Magier in Erscheinung tritt. Der 25-jährige Student der Wirtschaftspsychologie nutzte am Samstagabend die scheinbaren Manipulationstalente von Gummibärchen für seine Zwecke. Einem Probanden redete er beispielsweise übersinnliche Kräfte ein, woraufhin dieser einen Stein für einen Schwamm hielt. Fischer verblüffte nicht nur durch seine Kunst, sondern erheiterte auch.

Weniger verblüffend als regelrecht verzaubernd wirkte die Kunst von Kontaktjongleur Paul Klain, der zunächst eine Kugel auf seinen Händen und Armen balancierte und später eine Choreografie mit Ringen schwang. Ohne verbale Erklärung kam auch Dennis Lomprich aus, der Metallgegenstände scheinbar aus dem Nichts zauberte und damit eine Figur erstellte.

Die große Illusion kam mit „Marc & Alex“ auf die Bühne. Das Duo präsentierte bei zwei Auftritten das, worauf keine abwechslungsreiche Zaubershow verzichten kann: Schränke und Kisten, in denen eine Frau verschwindet sowie Tische, auf denen sie zersägt wird und über denen sie schwebt. Auch der augenblickliche Kleiderwechsel fehlte nicht. Wie Gehilfin Lisa alles unbeschadet überleben konnte, blieb freilich Betriebsgeheimnis. Schließlich plaudern die Profis ihre Methoden nicht aus – würde man meinen.

Rätselhafte Tricksereien

Thomas und Sia vom Duo „The Sideshow Charlatans“ machten da eine Ausnahme: Sie demonstrierten dem Publikum die Kniffe eines Acts anhand einer Zuschauerin, die auf der Bühne von den Tricksereien – die Künstler ließen angeblich einen Ring an ihrem Körper wandern – nichts mitbekam.

Rätselhaft dagegen blieb, wie der signierte Geldschein von Zuschauer Ralf in die geschlossene Erdnussdose in einer Tüte unter einer Käseglocke kam, die von Besucher Jürgen die ganze Zeit über bewacht wurde. Dies war eine vieler Szenen von Moderator Thomas Otto, der nicht nur die übrigen Magier ansagte, sondern das Publikum selbst unterhalt­sam, stellenweise kabarettistisch angehaucht, mit eigenen Zaubereinlagen in seinen Bann zog. Erstaunlich war, als er ein Ei mehrfach in einem Beutel verschwinden ließ, obwohl der Beutel anschließend leer zu sein schien und obwohl eine „Assistentin“, die er aus dem Zuschauerraum holte, das Geschehen aus unmittelbarer Nähe beäugte.

Dass hinter einem Zauberer meist auch ein guter Schauspieler stecken muss, wurde bei einem seiner ersten Szenen deutlich. Für einen kurzen Moment gaukelte Thomas Otto dem Publikum doppelt vor: Er ließ die Zuschauer glauben, ein Kartentrick hätte nicht funktioniert. Blamage? Nix da, alles Show. Denn aus dem Block kam plötzlich doch die Zeichnung der gesuchten Karte hervor.

Apropos: Kann eine Versuchsperson aus dem Publikum überhaupt einen Trick entzaubern? Kann sie den Magier scheitern lassen? „Natürlich“, sagt Lokalmatador Bastian Fischer, fügt aber an, dass er seine auserwählten Personen vorher unauffällig auf die Probe stelle.

Organisiert wurde die beeindruckende Zaubergala vom Stuttgarter Zauberkünstler Doctor Marrax. Die Beteiligten seien bereits häufiger gemeinsam aufgetreten, erzählt Bastian Fischer: „Da herrscht Harmonie auf und hinter der Bühne.“ Kulturamtsleiter Stefan Benning glaubt angesichts der beinahe ausverkauften Veranstaltung, dass die Zauberei beim Bietigheimer Publikum gut ankomme und versicherte: „Wenn es eine erste Zaubergala gibt, wird es auch eine zweite geben.“ Bastian Fischer wäre dann auch gerne wieder mit dabei.