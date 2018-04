Öffentlicher Dienst Ein Drittel des Budgets nur fürs städtische Personal

Von Andreas Lukesch

Bietigheim-Bissingens Finanzbürgermeister Joachim Kölz wartete am Dienstag ungeduldig auf ein Ergebnis im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Dabei ging es ihm weniger um die Höhe des Abschlusses – und damit um die auf den städtischen Haushalt zukommenden Mehrkosten – als vielmehr darum, dass sich die Tarifparteien überhaupt einigen. „Denn nichts belastet uns und die betroffenen Familien mehr als Streiks in den Kitas“, sagte Kölz der BZ. Denn dort und in fast allen anderen personalintensiven Bereichen der Stadtverwaltung hat man mit genügend anderen Problemen zu kämpfen. Mit Problemen, die auch in Tarifverhandlungen einen immer breiteren Stellenwert einnehmen. Der Fachkräftemangel trifft Kommunen und andere öffentliche Arbeitgeber zwar wie die Wirtschaftsunternehmen, allerdings auch vielschichtiger.

Während im Bereich der Kinderbetreuung der Markt an Erzieherinnen aufgrund des bundesweiten massiven Ausbaus der Angebote nahezu leergefegt ist, lassen sich gerade in den technischen Berufen die Stellen kaum noch besetzen. Techniker finden in der Privatwirtschaft deutlich attraktivere Angebote. Gemessen an dem, was Industrie-Konzerne ihren Fachkräften mittlerweile bieten, wirken die Verlockungen des öffentlichen Dienstes fast hilflos. „Wir versuchen mit weichen Faktoren zu überzeugen, mit unseren Fortbildungsmöglichkeiten oder der abwechslungsreichen Tätigkeit“, erklärt Kölz und fügt aber auch an: „Allerdings können wir nicht mal ansatzweise mithalten, wenn Porsche jedem Mitarbeiter 9000 Euro Boni zahlt.“

Und längst sind nicht mehr nur die technischen Bereiche betroffen, geht es nur um Ingenieure und andere Spitzenjobs. „Bei uns gibt es keinen Personalbereich, bei dem die Menschen derzeit Schlange stehen.“

Nicht mal die Aussicht auf ein Beamtenverhältnis lockt die Menschen noch ins Rathaus. Abgesehen davon, dass im Stellenplan der Stadt gerade einmal 57 Vollzeitstellen für Beamte ausgewiesen sind, sind viele Vergünstigungen des Beamtendaseins, wie die lebenslange Beschäftigungsgarantie, für junge Leute, die mit ganz anderen Lebensplanungen in einer Hochkonjunkturregion eine Anstellung suchen, kein Argument mehr.

Heißt das, dass Dienstleistungen der Kommune früher oder später eingeschränkt werden müssen, weil dem Rathaus das personal fehlt? Kölz will das unter Umständen bei den freiwilligen Leistungen für die Zukunft nicht ganz ausschließen, geht aber optimistisch davon aus, dass die Stadt als Arbeitgeber auch weiterhin attraktiv bleibt – und zwar unabhängig von den Tarifabschlüssen.