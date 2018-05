Nightgroove Ein Bummel durch die Stadt mit viel Musik

Canarian Gipsys / Gabriele Szczegulski

Zum 14. Mal findet an diesem Samstag das Kneipenmusikfestival „Nightgroove“ in Bietigheim statt. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher. In den vergangenen Jahren waren es mehrere 1000 Musikbegeisterte, die beim „Nightgroove“ Leben in die Altstadt brachten. Vom Kronenzentrum bis zum Turm der Grauen Pferde und in vielen Seitensträßchen haben die Altstadtkneipen in der Regel von 20 bis 1 Uhr Musik für jeden Geschmack parat.

Bullburger, Hauptstraße 62: Mit fesselnden Melodien und Gitarrenmusik vermitteln die kanarisches Lebensgefühl und laden auch zum Tanzen ein. Das Repertoire enthält Salsa, spanische Gesangsstücke von katalanischer Rumba über ausgewählte spanische Popnummern bis hin zu Songs im Gipsy Groove.

Burghof, Bei der Kelter 12: Der Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson verknüpft Songs aus Soul, Funk, Blues und Rock mit eigenen Stücken. Der unverwechselbare Stil wird geprägt vom dynamischen Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk sowie Wilkinsons markanter ausdrucksstarker Stimme.

Henry’s, Hauptstraße 54: Sauvage bringt laut dem Veranstalter karibische Sonne auf die Bühne. Eine brodelnde Mischung aus Reggae, Dub, Soul, Rhythm and Blues, Soca and Calypso.

Altstadtkeller, Schieringerstraße 5: Hier gibt es bis 3 Uhr eine Après-Ski-Party mit DJ Stephan Muck.

Kelter, Bei der Kelter 12: Die Band Partyblues bringt Hits von Adele, Bruno Mars, Amy Winehouse, Bryan Adams, Nena, Robbie Williams, Abba, Bon Jovi, Tina Turner, Queen und AC/DC mit.

Kleinkunstkeller, Hauptstraße 62: Das Repertoire von The Finch ist breit gefächert und umfasst Popstücke, Jazznummern und Soulklassiker. Altbekannten Hits als auch aktuellen Ohrwürmern aus den Charts wird ein neuer und origineller Anstrich verpasst.

Lamabar, Mühlwiesenstraße 10: Ab 22 Uhr legt DJane Tatjana Orffé House- und Partymusik auf.

Marktplatz-Arkaden, Marktplatz 8: Die Combo Karibik Tropical um Nelson Cruz zaubert das lebensfrohe Ambiente karibischer Sonneninseln auf die Bühne – mit Merengue, Cumbias, Salsa, Cha-Cha-Cha und Son.

Olivier, Kronenbergstraße 2: JustBrill spielt unplugged nur mit Stimme, einer nicht alltäglich gespielten Akustik-Gitarre und ein wenig Percussion in einer reduzierten Form. JustBrill, das sind Stephanie, Jacob und Dirk.

Paul & Toni, Marktplatz 1: Mit zwei Gitarren geht es mit AcoustasoniXs in die Welt des akustischen Rock. Stücke, die man kennt, wie auch seltener gehörte Perlen der letzten Jahrzehnte werden gespielt. Cajon und Percussion geben dazu Groove und Würze.

Rossknecht im Schloss, Hauptstraße 79: Heiße Beats, mitreißende Gitarrenriffs und treibende Bassläufe präsentieren Betty Sue & the Hot Dots. Es werden Klassiker der großen Ära der Milchshakes und Cadillacs, der Petticoats und der Pomade präsentiert – irgendwo zwischen Elvis Presley und Johnny Cash, außerdem gibt es Songs von Rockabilly-Größen wie Johnny Burnette oder Brian Setzer. Aber auch jüngere Songs und Ohrwürmer der 1950er-Jahre und im Rockabilly-Style dürfen nicht fehlen.



Info Die Bands treten– sofern in der Programmauflistung nicht anders angegeben – von 20 bis 1 Uhr auf. Bei überfüllten Lokalen besteht aus Sicherheitsgründen kein Anspruch auf Einlass. Aus Gründen der Sicherheit sind in allen Lokalen Rucksäcke und größere Taschen (größer als DIN A4) nicht zugelassen:

Wo die einen feiern, kann es andere stören. So steht Anwohnern den gesamten Veranstaltungsabend unter Telefon (0179) 677 78 89 der Lärmschutzbeauftragte zur Verfügung. Er sorgt bei Lärmbelästigungen für Abhilfe.