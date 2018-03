Messer-Prozess Ein Angeklagter ist jetzt frei

Bietigheim-Bissingen / Bernd Winckler

Überraschung bei der Schwurgerichtskammer des Heilbronner Landgerichts. Einer der beiden Angeklagten, die sich wegen versuchten gemeinschaftlichen Totschlags an einem Shisha-Bar-Gast in Bietigheim-Buch am 13. August letzten Jahres verantworten müssen, ist überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Seine direkte Beteiligung an den Messerstichen gegen das Opfer ist nicht mehr erwiesen. Ein Haftgrund bestehe nicht mehr, so das Gericht. Dennoch wird er weiter auf der Anklagebank sitzen – bis zum Urteil.

Erst am Dienstag dieser Woche hatte der Vorsitzende Richter der Heilbronner Schwurgerichtskammer erhebliche Zweifel an den Aussagen der beiden 21- und 23-jährigen Angeklagten gehegt und entsprechende Rückfragen gestellt (die BZ berichtete). Es war auch dem medizinischen Gutachter, der Feststellungen über der Art der Verletzungen des Opfers erheben sollte, nicht klar, wie es zum Beispiel zu den Stichverletzungen am Rücken des schwerverletzten Opfers kam. Hier herrschte auch nach diesem Verhandlungstag noch Unklarheit.

Nur dabeigestanden?

Dennoch hatte die Aussage des Älteren der beiden Angeklagten bereits am ersten Verhandlungstag, er habe gar nicht zugestochen, sondern sei an diesem späten Abend des 13. August vor der Shisha-Bar in der Freiberger Straße in Bietigheim nur untätig dagestanden, wohl Eindruck erweckt.

Inzwischen sind zahlreiche Zeugen vernommen worden. Die Richter kommen dabei zu der vorläufigen Erkenntnis, dass das passive Dabeistehen des 23-Jährigen nicht von der Hand zu weisen sei. Daher bestehe kein Grund mehr, ihn weiter in Untersuchungshaft zu behalten. Dessen Verteidigerin hatte bereits am ersten Verhandlungstag seinen Freispruch vom Vorwurf des versuchten Totschlags gefordert.

Unterdessen wird jedoch weiter verhandelt. Der Fortsetzungstermin an diesem Donnerstag fällt allerdings aus dienstlichen Gründen aus, teilte das Gericht mit. Der medizinische Sachverständige wird erst am 4. April sein Gutachten über die fast tödlichen Stichverletzungen des Opfers im Heilbronner Gerichtssaal vortragen.

Laut dem Prozessplan werden dann am 11. April die Urteile gegen die beiden Männer verkündet.