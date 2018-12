Konzert Dvorak und Brahms im böhmischen Volkston

Bietigheim-Bissingen / Dietmar Bastian

Um ein Haar wäre es ausgefallen, das Konzert des Prager Orchesters und seines Solisten Wen-Sinn Yang, auf das sich rund 400 Zuhörer gefreut hatten. Infolge einer schweren Erkrankung des Chefdirigenten Gerd Schaller musste eine rasche Notlösung gefunden werden. Franticek Drs, der schon früher mit dem Orchester gearbeitet hat, reiste schnurstracks mit dem Auto aus Prag an und rettete den Abend.

Berühmtes Cellokonzert

Der Solist des Cellokonzerts h-Moll von Antonin Dvorak, der Professor an der Münchener Musikhochschule Wen-Sinn Yang, ließ gleich beim ersten Ton aufhorchen: Was für ein warmer Klang, was für eine stupende Technik. Wen-Sinn Yang spielte das Dvorak-Konzert, das vielleicht das berühmteste und am häufigsten gespielte Solokonzert für dieses Instrument ist, wunderbar klar und federleicht. Nicht so das Orchester, das an vielen Stellen zu laut begleitete und so den Solisten überdeckte.

Technisch gesehen gelang den Musikern aus Prag nicht alles. So hatten die Bläser durchgängig Intonationsprobleme, es störte eine schrille Querflöte, und der Gesamtklang wirkte inhomogen. Beim Cellokonzert bewegte sich das Orchester auf vertrautem Terrain und traf ziemlich genau jenen tänzerischen Volkston, den das Werk des „böhmischen Musikanten“, als den Dvorak sich selbst bezeichnete, braucht.

Dvoraks Musik geriet im Kronenzentrum gleichsam zur böhmischen Volksoper. Bei der Mixtur aus slawisch-schwermütigem Pathos, zärtlichen Streicherpassagen und laut ausbrechendem Fortissimo dachte man unweigerlich an an Rusalka und an Smetanas Moldau. Wen-Sinn Yang spielte noch ein Präludium aus den Sechs Suiten für Cello solo von Johann Sebastian Bach als Zugabe. Allein für diese vier Minuten hatte sich der Gang zum Kronenzentrum gelohnt.

Böhmischer Brahms

Das Orchester spielte nach der Pause die erste Sinfonie in c-Moll von Johannes Brahms – und das war die zweite große Überraschung des Abends – ebenfalls böhmisch, nämlich mit vielen Freiheiten, emotional aufgewühlt in den Ecksätzen, mit tänzerisch-gefälliger Tongebung im langsamen zweiten Satz und mit spielerisch-freiem Umgang mit dem motivisch-thematischen Material im dritten Satz. Die Musik des Dvorak-Förderers und Beethoven-Nachfolgers Brahms mit ihrer hanseatisch kühl ausgeklügelten Architektur, ihren großen Gesten und klaren Proportionen klang anders als gewohnt, aber gleichzeitig neu und interessant.