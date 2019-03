Experiment Dribbling mit dem Ball, den man nicht sieht

Bietigheim-Bissingen / bz

Eine Sportart der anderen Art haben die Viertklässler der Waldschule jetzt erlebt. Auf dem Unterrichtsplan stand Blindenfußball. Aber wie kann man den Ball kicken, wenn man ihn gar nicht sieht? Diese Erfahrung durften die Kinder im Rahmen des Projekts „Handicap macht Schule“, getragen vom Württembergischen Behindertenverband, machen.

Benjamin Zoll, Trainer für Blindenfußball, war dafür von Stuttgart an die Waldschule gekommen. Hauptberuflich arbeitet er als Lehrer an der Nikolauspflege in der Landeshauptstadt, einer Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen. Zoll berichtete zuerst vom Alltag von blinden Menschen, teilt die Schule mit. Wie sie über die Straße gehen, beim Einkaufen ihr Geld zählen und das Lesen der Blindenschrift erlernen. „Blinde verfügen nicht mehr über den Sehsinn, dafür sind die anderen Sinne besser ausgebildet,“ weiß Zoll.

Für diese besondere Sportstunde hatte der Trainer für alle Skibrillen mitgebracht. Doch manch ein Schüler erschrak, durch die abgeklebten Gläser rein gar nichts sehen zu können. Die größte Neuigkeit aber waren die rasselnden Blindenfußbälle.

Rasselndes Leder

Um sich an das „Nicht-sehen“ im ersten Schritt gewöhnen zu können, schickte Zoll die Kinder kreuz und quer mit ihren Blindenbrillen durch die Sporthalle. Im nächsten Schritt war von den Kindern höchste Stille und Konzentration gefordert. Sie mussten den Blindenfußball gut hören und blind ihrem Kreisnachbarn weitergeben.

Als Höhepunkt der Sportstunde kam noch das Dribbling mit dem Ball hinzu: Das rasselnde Leder musste ständig am Fuß gehalten werden, da ohne Ballkontakt der Ball für einen Blinden verloren ist.

„Diese Sportstunde hat so viel Spaß gemacht“, meint Angelos Karatsaousiedes. Alice Rechkemmer und Maximillian Czanitz bemerken: „Wir sind so froh, das wir gut sehen können. Jetzt wissen wir, wie schwer es blinde Menschen haben.“ Dilara Özdemir fügt hinzu: „Ich wusste gar nicht, dass blinde Menschen auch Fußball spielen können. Das ist echt toll.“ „Die Erfahrung, blind zu sein, war etwas Besonderes,“ ziehen Jonah Pleuger und Leona Kukaj ein positives Fazit.