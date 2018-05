Bestattungen „Rundumpaket“ für das Grab

Bietigheim-Bissingen / Von Sandra Bildmann

Die Urne boomt. Feuerbestattungen nehmen proportional stark zu, auch Waldgräber und Bäume als letzte Ruhestätte werden immer häufiger gewählt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelten sich überdies anonyme Bestattungen für viele Menschen zu einer Alternative. Vorüber ist die Zeit, als klassische Erdbestattungen im Sarg die Normalität waren. Für Friedhofsgärtner wird die Situation heikel: Die alternativen Bestattungsmöglichkeiten bieten dieser Berufsgruppe keine Verdienstmöglichkeit. „Davon profitiert kein Friedhofsgärtner“, sagt Andreas Schunk, der mit seinen drei Mitarbeitern auf den Friedhöfen in Bietigheim-Bissingen, Tamm und Ingersheim im Einsatz ist. Der Bissinger ist Gärtner in dritter Generation und kam über seine Lehre vor 35 Jahren zum Spezialgebiet der Friedhofsgärtnerei.

Früher habe der Anteil von Erdbestattungen bei rund 70 Prozent gegenüber 30 Prozent Feuerbestattungen gelegen. In Bietigheim-Bissingen liege die Verteilung inzwischen bei 50:50, mit dem Trend zur Asche, schätzt Schunk. Etwa die Hälfte aller Gräber werde privat gepflegt. Das sei jedoch von Friedhof zu Friedhof unterschiedlich, meint Schunk. In Großstädten würden mehr Gärtner beschäftigt als im ländlichen Raum, außerdem bedinge die Lage eines Friedhofs oftmals den privaten Pflegewille.

Vielerorts war der Friedhof einst neben der Kirche im Zentrum der Stadt oder Gemeinde platziert und diente als Begegnungsstätte. Besonders ältere Bürger nutzten ihn stets als Naherholungsanlage, hat Andreas Schunk beobachtet. Das geografische Bild und gesellschaftliche Strukturen haben sich über die Zeit jedoch verändert. „Es gab einen Wandel in der Bevölkerung“, meint Schunk. Viele Menschen verfügten zu Lebzeiten über die Form ihrer Bestattung und entschieden sich bewusst gegen ein Grab, um die Pflege günstig zu halten, so der Experte.

Der Aufwand, der für die Grabpflege betrieben werde, sei jedoch im Großen und Ganzen über die Jahrzehnte gleich geblieben. Allerdings würden Gräber zunehmend mit Platten bedeckt – ein Grund, warum die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren auf Friedhöfen zurückgehe, berichtet Schunk. Zum Standard werden Wechselbeete, wobei den Jahreszeiten entsprechend die Bepflanzung geändert werde. Dauerkandidaten im Frühjahr seien Stiefmütterchen, erklärt der 49-jährige Gärtner. Im Sommer greife er oft zu Eisbegonien, in der Herbst- und Winterzeit verwende er Knospenblüher und decke die Gräber mit Tannenreisig ab. Doch auch hier muss Schunk auf Veränderungen reagieren. Aufgrund des Klimawandels sei es im Oktober häufig noch zur warm für den Tannenreisig; im Frühjahr dagegen werde es immer trockener. „Vor über zehn Jahren haben wir im Frühjahr nur sporadisch oder noch gar nicht gegossen“, erinnert sich Schunk. Inzwischen gehöre Gießen auch in den Frühlingsmonaten zum Alltag.

Seine Hauptaufgabe als Friedhofsgärtner sei neben der Bepflanzung und Bewässerung der Gräber, diese in Schuss zu halten: Unkraut jäten, düngen, Pflanzen zurückschneiden, Verblühtes entfernen. Andreas Schunk nennt es das „Rundumpaket“. Die allermeisten Kunden wählten dieses Angebot. Dass sie beispielsweise nur einen Gießauftrag erteilten, seien Einzelfälle. In der Regel erteilen Kunden den Friedhofsgärtnern Jahresaufträge, deren Laufzeit sich automatisch verlängert, wenn sie nicht gekündigt werden. Wenn es keine Erben gibt sowie in Fällen, bei denen die Angehörigen im Ausland leben oder im Streit liegen, werde hingegen meist ein Genossenschafts-Vertrag abgeschlossen, so Schunk.