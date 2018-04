Theater Die unerträgliche Schwere des Seins

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Im Kronensaal ist es mucksmäuschenstill: Harry Haller alias Markus Hennes sitzt auf dem Bett und setzt die Flasche an den Hals. Der Alkoholiker spricht mit seinem neugierigen Vermieter (Tobias Karn) über die schlechten und die halbschlechten Tage. An ersteren quälen ihn zur Sinnlosigkeit seines Daseins auch noch Gichtanfälle und andere körperliche Schmerzen, an zweiteren martert ihn „nur“ sein Kopf, der auf einem einsamen sinnentleerten Körper sitzt. Den Bezug zu seiner Umwelt hat er entweder verloren oder noch nie gehabt. Und während er so sitzt, gehen seine Gedanken wieder einmal mit ihm durch.

Das kommt gut an

Schauspielkollegen flankieren ihn plötzlich, legen ihm die Hände ins Gesicht und sprechen aus, was Harry Haller oder vielmehr den Steppenwolf umtreibt. Das kommt gut an im Kronensaal. Die Beleuchtung stimmt, die Inszenierung spielt mit den aufkeimenden Wünschen des Protagonisten, als Hermine, sein Pendant, auf der Bildfläche erscheint und ihn vorbereitet auf den Eintritt ins legendäre magische Theater.

In Leuchtschrift prankt der berühmte Zusatz an der Tür, „Eintritt nicht für jedermann – nur für Verrückte.“ Das Traktat des Steppenwolfs, worin er sich natürlich wiederfindet, überreicht ihm zuvor eine irre Tänzerin. Die blanke Willkür seiner Tage, die sich ereignislos aneinander reihen, scheint plötzlich durchbrochen. Das Schicksal stellt ihm Hermine (Nadine Pape) an die Seite, die ihn entführt in eine Welt voller sinnlicher Genüsse. Haller findet sich auf einer Party wieder.

Spannende Passagen

Wolf E. Rahlfs, der Regisseur, hat gezielt aus dem Roman die spannenden Passagen herausgefiltert. Die Langatmigkeit und Ereignislosigkeit im Leben des Steppenwolfs, wie er stundenlang durch die regennassen Straßen irrt, bis er endlich das magische Theater entdeckt, erspart er den Zuschauern. Die Sinnkrisen, die auch Hermann Hesses Leben zerrissen, bildet der Regisseur ab, indem er andere aus dem Gedankenwulst des Steppenwolfes erzählen lässt. Die autobiografischen Parallelen zum Autor sind offensichtlich und so setzt Rahlfs Hermann Hesse selbst ein Denkmal. Wohl jeder, der den Steppenwolf schon einmal in Händen hielt, erinnert sich an die Passage, wie Harry Haller den Geruch im Treppenhaus des alten Mietshauses beschreibt. Auch Markus Hennes als Steppenwolf setzt sich mit dem symbolischen Geruch einer heilen bürgerlichen Welt auseinander, die für ihn noch nie eine Tragfähigkeit hatte.