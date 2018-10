Tägliche Kolumne Die Pizza vom Grill

Yannik Schuster

Ein neuer Grill führt in der Regel dazu, dass man zunächst einmal sämtliche Funktionen ausprobiert. Unserem neuen Kugelgrill lag unter anderem auch ein Pizzastein bei. Ich habe zwar noch nie ein Restaurant gesehen, bei dem das italienische Gericht auf dem Holzkohlegrill zubereitet wurde, aber was soll’s. Um die Pizza später wieder vom Stein lösen zu können wurde dieser mit jeder Menge Mehl versehen. Nach gefühlten Stunden war das Abendessen dann fertig, die Temperatur hat wohl nicht so ganz gepasst. Wie es geschmeckt hat? Nun, wer den Geschmack von Mehl mit etwas Käse und Tomatensauce mag, dem hätte es sicher geschmeckt. Das, was ich vom Pizzaboden wieder abgeschabt habe, hätte sicher noch für einen Kuchen gereicht. Kann man Mehl recyclen? Lange Rede, kurzer Sinn: Das nächste Mal wird wieder der gute alte Backofen bemüht, dass spart Nerven. Ich hoffe er verzeiht uns den Seitensprung.