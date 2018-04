Messe Die Leistungsschau der Mobilität

Andreas Lukesch

Es ist die Messe mit allem – wenn man so will. Zumindest ist die Auto Mobil 2018 viel mehr als eine Präsentation der neusten Modelle und Techniken im Automobilbau. Die Besucher wissen das, denn sie erleben am Samstag, 28. April, und Sonntag, 29. April, bereits die 13. Auto Mobil in der Bietigheimer Innenstadt, veranstaltet von der Bietigheimer Mediengesellschaft und Karl-Heinz Klein.

Natürlich stehen bei der Open-Air-Messe wie bewährt die Händler und die Modelle der unterschiedlichsten Hersteller im Mittelpunkt, aber es geht im Rahmenprogramm auch um das Erleben von Mobilität, um gute Unterhaltung, Spaß und Genuss. So wird es diesmal beispielsweise einen Offroad-Parcours auf dem Platz am Viadukt geben – auch zum selbst ausprobieren. Der zweite Parcours ist schon fast ein Klassiker: Am Stand der Kreisverkehrswacht geht es mit dem Bobbycar an den Start.

Ein weiteres Messehighlight ist die Motorrad-Stuntshow am Sonntag um 12 und 15 Uhr ebenfalls am Platz neben dem Viadukt. Live-Musik kommt von den Wobachspatzen am Samstag von 10.30 bis 13 Uhr auf dem Messegelände und vom Jugendblasorchester des Musikvereins Bissingen am Sonntag von 10 bis 12 Uhr am Dreschschuppen.

Überblick und Beratung

Der Fokus richtet sich selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder auf die Händler, und die zeigen, was sie an Neuigkeiten zu bieten haben. Vom Markt- und Kronenplatz reihen sich die Stände bis zum Viadukt. Mehr als ein Dutzend Händler präsentieren die Innovationen von über zwei Dutzend Marken. Die Auto Mobil ist damit wieder die beste Gelegenheit in der Region, sich über die Angebote auf dem Automarkt zu informieren, Probe zu sitzen und sich auch gleich am Stand individuell beraten zu lassen. Vertreten sind darüber hinaus aber auch Zubehörfirmen, Motorräder, historische Traktoren und noch vieles mehr.

Und wem angesichts der Angebotsvielfalt auf seinem Weg durch die Innenstadt die Beine schwer werden sollten, der kann sich wieder mit dem traditionellen Messezügle der Auto Mobil über das Gelände chauffieren lassen.

Info Die Auto Mobil 2018 in Bietigheim ist am Samstag, 28., und Sonntag, 29. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.