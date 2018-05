Konzert Die Jugendphilharmonie läuft zur Bestform auf

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Sie sind die jungen Wilden und die besonders Begabten unter den Musikschülern im Landkreis Ludwigsburg, und sie bündeln ihre Energien nur zu gern in einem Sinfonieorchester. Die Jugendphilharmonie, ein Projektorchester, ist im Konzert am Sonntagabend im Bietigheimer Kronensaal mit feuriger Literatur von Antonin Dvorak, Dimitri Schostakowitsch und Nikolai Rimski-Korsakow zur Höchstform aufgelaufen.

„Es gehört eine Menge Wille und Selbstdisziplin dazu, um in der Jugendphilharmonie mitzuwirken. Zwischen den Proben werden die Stücke im Unterricht und vor allem zu Hause geübt“, erklärt der Bietigheimer Musikschulleiter Reimund Schiffer. In jedem Jahr setze sich das Projektorchester aus den Besten der Musikschulen im Landkreis neu zusammen. Dieses Mal kommen 15 von 73 jungen Musikern aus Bietigheim-Bissingen. Einige der Streicher und Bläser fahren sogar nächste Woche nach Lübeck, wo der Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ ausgetragen wird, und dennoch haben sie so viel Energie übrig, dass sie alle am Sonntagabend ein heißblütiges und äußerst temperamentvolles Konzert im Kronenzentrum ablieferten.

In rasantem Tempo

Unter der Leitung von Dietirch Schöller-Manno führten die Nachwuchsmusiker Dvoraks Sinfonische Dichtung „Die Mittagshexe“ auf. Die Jugendphilharmonie nahm das Werk in rasantem Tempo. Da glühten die Bogenstangen vom intensiven minutenlangen Tremolo. Ein Laie konnte die Fingerfertigkeit dieser jungen Musikakrobaten von der eines Profis kaum mehr unterscheiden.

Das gilt auch für Julius Paul, der 18-jährige Pianist, der sich auf Dimitri Schostakowitschs Klavierkonzert Nr. 2 in F-dur eingelassen hatte. Um es am Sonntag im Kronensaal aufführen zu können und einen Tag davor in Korntal, hatte er auf eine Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“ in diesem Jahr verzichtet. Im vergangenen Jahr kam er in der Wertung Klavier solo wohl in den Landeswettbewerb.

Selbstbewusst setzte sich der Bietigheimer Abiturient, der in den Reihen der Bietigheimer Musikschule im Schloss groß geworden ist, an den Flügel, holte tief Luft und ließ das große Klavierwerk ohne einen Patzer erklingen. Seine Finger liefen so schnell wie von selbst, dass genau die Tongebäude entstanden, die der Komponist wohl selbst einst im Kopf gehabt hatte. Danach ging ein Aufschrei durch das Publikum, das dicht an dicht im Kronensaal saß. Minutenlang wollte sich niemand mehr beruhigen, solchen Eindruck hatte Julius Paul hinterlassen, der mit großer Begeisterung auch noch Kontrabass spielt und seit 2015 mit beiden Instrumenten in der Jugendphilharmonie mitwirkt.

Nach der Pause erklang ein orientalisch anmutendes Werk, das zu den Leckerbissen im Konzertsaal gehört: Scheherazade opus 35 von Nikolai Rimski-Kosakow. Die sinfonische Dichung aus dem Jahr 1888 entführt Musiker und Publikum mit einem Wimpernschlag nach Tausend-und-einer-Nacht durch all die Klangfarben und die bunte Instrumentierung, wie gemacht für Jugendliche, die nicht zurückschrecken vor einem anspruchsvollen Werk mit vielen besonderen Momenten.

Das Ensemble besteht aus Schülern, die seit seiner Gründung dabei sind und solchen, die bei den Projekten neu dazukommen. „Viele, die einmal dabei sind, bleiben“, erklärt Reimund Schiffer. Im kommenden Jahr plant die Musikschule Bietigheim-Bissingen dann eine Konzertreise mit diesem Ensemble in die Provence.