Schwerpunkt Stadtentwicklung Die immer neue Suche nach Verkehrslösungen

Bietigheim-Bissingen / Von Uwe Mollenkopf

Verkehrsprobleme sind kein ausschließliches Thema der Neuzeit. In der Stadt Bietigheim beklagten sich die Bewohner schon vor mehr als 150 Jahren über die Straßenlage in der Altstadt. Zu eng und nicht reinlich seien die Straßen dort gewesen, wie Dagmar Haas im Bietigheimer Heimatbuch von 1989 feststellt. Aber erst nach 1945 potenzierten sich mit der Zunahme der Bevölkerung und des Autos als Fortbewegungsmittel die Probleme. Blickt man in die Stadtchronik, so wird deutlich, dass immer wieder Lösungen zur Bewältigung der Verkehrsströme gefunden wurden – die aber einige Zeit später schon wieder nicht mehr ausreichten.

Hauptproblem in den 60er-Jahren war, dass sich die Blechlawine mitten durch die Altstadt wälzte, die dadurch völlig verstopft wurde. „Mit einem ausgeklügelten System von Einbahnstraßen versuchte man ab 1966/67 den Verkehr in die Hauptrichtungen zu verteilen, nachdem der Kronenplatz an seiner Verteilerfunktion buchstäblich erstickt war“, schreibt Günther Bentele in der Stadtchronik. Besonders die Anwohner der Besigheimer Straße, „sonst eine ruhige und gemütliche Vorstadtstraße“, seien jahrelang „in einem praktisch nicht abreißenden Autostrom“ erstickt.

Als Lösung wurden eine Hochterrasse vor der Altstadt-Südfront („Südring“) hoch zum Hillerplatz, die die Schokoladenseite der Altstadt weitgehend zerstört hätte, und der Abbruch der Gaishalde, um für die B 27 die Mühlwiesenbrücke bauen zu können, geplant. Teil zwei wurde Realität, die Hochterrasse wurde indes durch den Einsatz einer Bürgerinitiative unter dem Vorsitz Günther Benteles verhindert.

Autofreie Altstadt

Die weitere Marschroute war es, die Altstadt autofrei zu bekommen und dafür neue Verkehrsadern drumherum anzulegen und neue Brücken zu bauen. Am 18. Dezember 1976 wurden die neue B 27 und die Auwiesenbrücke eingeweiht, 1980 folgte die Mühlwiesenbrücke Richtung Besigheim.

Parallel dazu wurde am 26. November 1977 der erste Abschnitt der neuen Fußgängerzone eingeweiht, 1978 folgte der zweite, 1984 der dritte Teil. Mit dem vierten Teil, die Obere Hauptstraße bis zum Hillerplatz, war die Fußgängerzone 1993 komplett.

In den 90er-Jahren zeigte sich indes, dass die vierspurige B27 auch schon nicht mehr ausreichte, um die wachsende Verkehrsmenge aufzunehmen. Als Folge wurde die Südumgehung Bietigheim-Bissingen/ Nordumgehung Tamm geplant, deren erster Abschnitt 1997 fertiggestellt werden konnte. Zum Abschluss folgte 2003 eine neue Bahnbrücke zwischen Bissingen und Tamm.

Oberbürgermeister Manfred List unterstrich bei deren Einweihung die Bedeutung des Straßenbauwerks für die Stadt Bietigheim-Bissingen und die Gemeinde Tamm: Es sei seinerzeit zwar heftig umstritten gewesen, und es gebe immer noch Leute, die es für unnötig hielten. Aber der Verkehr in der Stadt wäre längst zusammengebrochen, „wenn wir dieses Ventil nicht geschaffen hätten“, so List damals.

Aktuell vier Trassen im Rennen

Inzwischen werden schon wieder weitere „Ventile“ benötigt. Wie der Gemeinderat nach langer Vorgeschichte Ende letzten Jahres beschlossen hat, laufen nun neue Verkehrsplanungen. Neben Möglichkeiten zur Reduzierung des Autoverkehrs durch den Ausbau von Radwegen oder die Stärkung des ÖPNV sind dabei auch wieder mehrere Umfahrungsvarianten für den Individualverkehr im Rennen. Dazu gehören eine ortsnahe Westumfahrung und eine ortsferne Westumfahrung in zwei Varianten sowie eine Nord-Westumfahrung. Ergebnisse werden im zweiten Quartal 2018 erwartet.

Damit wird wohl auch in diesem Jahr wieder intensiv über die Zukunft des Verkehrs in der Stadt diskutiert werden.