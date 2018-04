Konzert Die grüne Insel schickt Friedensbotschafter

Sieben auf einen Streich

Sieben Geschwister stark ist die Sands-Family aus Ryan nahe Mayobridge. Das ist in der Nähe der Stadt Newry im County Down. Ihre Eltern, Mick und Bridie Sands, waren auch schon in Musikerfamilien großgeworden und ermutigten ihre sieben Kinder, von denen vier heute noch musikalisch gemeinsam aktiv sind. Die Karriere der Sands Family begann mit dem Gewinn eines Wettbewerbs für Folkbands in Dublin. Im Frühjahr 1971 folgte eine Einladung nach New York, Die Band war und ist hauptsächlich auf europäischen Bühnen zuhause, insbesondere im Osten und Westen Deutschlands. Ein Mitglied der Band, Eugene Sands, starb im November 1975 bei einem Autounfall in Deutschland.