Ausstellung Die große Palette der Simone Westerwinter

Gabriele Szczegulski

WW, wie Simone Westerwinter ihre Werke signiert, brennt für die Kunst. Sie führt gerne durch die Ausstellung in der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen und sie erzählt und erzählt, denn bei ihr, so sagt sie, „ist alles im Fluss“. „Kunst muss sich immer wieder erneuern, immer wieder neu denken, immer wieder neu erfinden.“

Seit 2011 lebt und arbeitet die Stuttgarterin in Besigheim, sie wohnt im Atelierhaus des Malers Fred Stelzig. Ein gefundenes Fressen sozusagen für Galerieleiterin Isabell Schenk-Weininger, Westerwinters Arbeiten im Schwerpunkt regionale Künstler auszustellen. Noch dazu ist Westerwinter eine, die international renommiert ist, in vielen Häusern ausstellt. Hinzu kommt, dass die Palette der Künstlerin schier unerschöpflich ist. Die studierte Bildhauerin kann alles, von der Malerei, zur Grafik, über die Installation hin zur Performance und zum Film. Und sie lässt sich gerne zu neuen Projekten überreden.

Mitten im Konzept

Schon lange hat sie die Namensaquarelle im Repertoire. Gleich zu Beginn der Bietigheimer Ausstellung ist ihre Farbskala ausgestellt. Die Besucher sollen entscheiden, welche Farbe für Bietigheim steht, mit diesem Farbton wird Westerwinter dann ein Gemälde der Stadt fertigen. Auf der große Kissenlandschaft, die im größten Raum auf dem Boden liegt, darf man sich aber nicht lümmeln, auch wenn die Kissen in Make-up-Tönen dazu einladen. „Bloße Dekoration ohne Sinn“ sagt Westerwinter und schon ist man mitten drin in ihrem Kunstkonzept.

Zwei Pole

Erklärt Simone Westerwinter den Titel der Bietigheimer Ausstellung „Revolution (Make up) Palette“ beginnt sie mit Fragen: Warum gibt es all die vielen Abteilungen moderner Kunst in Museen? Warum gibt es diesen ganzen unübersichtlichen Kunstzirkus? Und warum gibt esabstrakte Kunst? Sie gebe sich und den Besuchern mit der Ausstellung Antworten mit der große Palette ihrer künstlerischen Möglichkeiten von schrill bis klassisch, von kindlich zu erwachsen. Kunst definiert sie als Mittel der Revolution und auch als Make-up zur Verschönerung, Dekoration, als Aufmachung.

Kunst kann revolutionär sein, und somit tiefgründig, aber sie kann auch nur leere Hülle sein. „Etwas in der Kunst genauso zu machen wie die geschätzte Tradition geht nicht, sonst droht Langeweile, dann ist man nicht radikal genug“, sagt Westerwinter.

Simone Westerwinter weiß viel, sie sprudelt geradezu, man merkt bei einem Rundgang: Sie hat sich viel überlegt. Da ist das Thema der Revolution, der „Geist der Erneuerung“, wie sie es nennt. Plakativ und ironisch verbindet sie ihn mit der dekorativen Aufmachung. Da wird das Make-up zu einer clownesken Maske, die erhobene Faust der Clownin und der zeitgeschichtliche Bezug mit dem Selfie-Handy in der Hand kreieren einen Wiederspruch in sich, beinhalten gleichzeitig revolutionäre Sprengkraft und Provokation. Passenderweise heißt das Werk „Revolution 1“. Es ist auch eine Hommage an die klassische Moderne eines Jackson Pollok oder Kasimir Malewitsch. Kunst mache immer Revolution und wolle sich von Etabliertem distanzieren, „verlangt bei aller Tiefgründigkeit aber immer einen frischen Teint, ein neues Erscheinungsbild und will die ständige Erneuerung, das ist das Wesen oder der Motor der Kunst.“ Damit ist viel gesagt, denn das ist auch Westerwinters Motor: Der Kunst neue Tendenzen abzuverlangen.

In einem Kabinett in der Galerie geht sie dem Karo, für sie das Urmuster überhaupt, auf den Grund. Es ist ein Raum der reinen Struktur. „Ich habe eine Mission“, sagt sie, Und das ist die der Reduktion, das auf den Grund gehen der Grundstrukturen. Sie lasse, so erklärt sie, die Gefahr der bloßen Dekoration eines Werkes bewusst anklingen, und taxiere die Grenzen zu Ironie und Kritik. „Erziehung durch Dekoration“ nennt sie das.

Immer gibt es bei ihr ein Ja und ein Nein, zwei Seiten der Medaille. Wenn sie an einem Stand Zuckerwatte verschenkt, dann hat man die Wahl: Zuckerwatte oder ein blaues Auge. Die meisten wählen die Zuckerwatte, obwohl von vornherein klar ist, das blaue Auge wird nur geschminkt. Und vergessen ist die Klebrigkeit, die Zuckerungesundheit der künstlichen Watte. Bietigheim-Bissingens Kulturamtsleiter Stefan Benning wählte das blaue Auge.

Sie wandere, das gibt sie zu, auf dem Grat hin zum Kitsch. Beispielweise, wenn sie Regenbogen male. „Der Urkitsch“, sagt sie. Und dennoch: Da geht es um Farbfelder, um die Grundfarben und dass das ganze Farb-Universum, die Grundlage der Malerei, darin vereinige. „Meine Werke sind mein Kommentar zu meiner Zeit, in der Revolution oft zur reinen Floskel wird“, sagt sie. Und indem sie kindlich Schäfchenwolken einfügt, ironisiert sie den Kitsch. Die Farbverläufe und ihre malerische Erscheinung ist es, was sie interessiert. Aufgeladen werden sie, wenn ein Ja eingefügt wird. Der Regenbogen ist bei Simone Westerwinter das, was er auch symbolisch, historisch und wissenschaftlich gesehen ist: Ein Symbol, ein göttliches Zeichen, Poesie, das Licht an sich, aber hauptsächlich ein Farbkonzept. Westerwinter entzaubert die Erhöhung des Regenbogens, um ihn dann wieder stilistisch aufzuladen. Nie ist ein Werk bei ihr das, was es scheint, zu sein.

Da werden Farbschüttungen zur Erinnerung an den Informel, Revolutionäre ironisiert, die Malweise aufs Naivste reduziert. Ihre Palette ist riesig und sie begnügt sich nicht damit, die beiden Pole inhaltliche Aufladung oder bloße Dekoration zu zeigen. Ihre Hypothese ist die Weiterentwicklung der Kunst.

Polonaise in der Galerie

Die Galerie, der Kunsthort, wird bei ihr auch zu einem Gegenstand ihrer Kunst: Sie leitete eine Schülergruppe der Ellental-Gymnasien in der Polonaise durch die Räume. Sie entweiht die hehren Kunsthallen durch den unpassenden Volkstanz. Der Bandwurm zieht sich durch die Gänge, wird zur gesichtslosen Masse, zieht an der Kunst vorbei, weil keiner aus der Gruppe ausbrechen will. „Die Verwandlung des Menschen in einen Baustein eines Organismus interessiert mich schon lange“, sagt Westerwinter. Und da kommt auch der politische Aspekt zu ihrem Werk hinzu: Wenn Gruppen entstehen, seien sie entweder ein mächtiger Körper, der andere unterdrücke, oder eine gesichtslose Masse, wie „die Flüchtlinge“.

Info Am Freitag, 28. Dezember, 14 Uhr, öffnet Simone Westerwinter ihren Performance-Marktstand und es gibt ein Foto-Shooting unter dem Titel „Blaues Auge oder Zuckerwatte?“