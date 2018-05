Kneipenfestival Die Altstadt wird zur Partymeile

Von Susanne Yvette Walter

Andreas Müller, Veranstalter des Nightgroove in Bietigheim, zieht eine durch und durch positive Bilanz. Beim jüngsten Kneipenfestival am Samstagabend zogen knapp 3000 Partygäste durch die Bietigheimer Altstadt. Gemütlich von Kneipe zu Kneipe schlendern und dort ein charmantes Flair mit viel Livemusik zu genießen, das macht die Veranstaltung aus.

Es ist eine Partynacht wie aus dem Bilderbuch: Jeder der elf teilnehmenden Clubs, Bars, Keller und Gaststätten kann kaum all die Partyhungrigen fassen, die kommen und bei ihnen feiern wollen. Draußen in der Bietigheimer Fußgängerzone stehen die Besucher in Grüppchen zusammen, plaudern und genießen das Ambiente einer belebten pulsierenden Frühlingsnacht.

„Ich hatte fast schon Angst, dass das Wetter zu gut ist und viele lieber zu Freunden zum Grillen gehen als zum Nightgroove zu kommen“, gibt Veranstalter Andreas Müller zu. Doch nur ganz wenig liegt die aktuelle Teilnehmerzahl hinter der des Vorjahres.

Müller wertet das als ein Zeichen dafür, dass die Partynacht in Bietigheim inzwischen sehr viele Freunde und Fans gefunden hat, die gern immer wieder kommen. „Das Ganze funktioniert nur so gut, weil die Locations in Bietigheim alle sehr nahe beieinanderliegen und alle leicht zu Fuß erreichbar sind, ohne dass man weitere Wege zurücklegen müsste“, beobachtet der Veranstalter, der auch Nightgroove-Events in anderen Städten organisiert. „Alles, was zwei Kilometer weiter außerhalb liegt, wird nicht mehr angesteuert“, ist seine Erfahrung. Denn das Ü30 Publikum, das hauptsächlich am Nightgroove teilnimmt, sei in der Regel lieber zu Fuß nachts unterwegs als mit einem Shuttlebus.

Wie in den Vorjahren wohl auch schon kam es kaum zu Beschwerden über Ruhestörung. Randaliert wurde beim Nightgroove in der Bietigheimner Altstadt nach Aussage des Veranstalters gar nicht. „Ich habe meine Handnummer als Beschwerdenummer hinterlegt. Nur ein einziger Anwohner hat angerufen, und dieser Konflikt ließ sich mühelos regeln, einfach durch das Schließen eines Fensters“, betont Müller. Für Nachtschwärmer aus der Umgebung waren Sonderbuslinien eingerichtet worden, die Kneipenbummlern ein sicheres Heimkommen garantieren, ohne ihren Führerschein zu gefährden.

Auf die musikalische Vielfalt in dieser Partynacht legt der Veranstalter großen Wert. Er legt fest, welche Band in welcher Kneipe spielt und wo ein DJ oder eine DJane für Stimmung sorgen. Alles läuft diesmal reibungslos und nach Plan.

Alle angekündigten musikalischen Gäste liefern eine tolle Show auf improvisierten Bühnen. Salsa, Gipsy und Latin Pop mit Canarian Gipsy bezaubert die Besucher von Bullburger. Im Burghof serviert Fast Eddy Wilkinson Soul, Blues und Rock. Bei Henry‘s bereichert Sauvage mit Soul, RnB, Reggae, Calypso und Dub die Partynacht. Im Altstadtkeller legt DJ Stephan Muck House und andere Tecchnovarianten auf. Die Band Partyblues lässt die Stimmung im Historischen Keller kochen.

Für jeden Geschmack etwas

In der Lamabar tritt DJane Tatjana auf, die Marktplatz Arkaden verwandeln Karibik Tropical in eine Rumba- und ChaCha-Höhle. Hier leben Salsa und Merengue auf, und es gibt eine legendäre Begegnung mit dem Mambo. In der Eisdiele von Olivier beschallt „JustBill!“ auch die Straße mit folkigem Rock. Bei Paul & Toni gibt’s Acoustic Rock mit Acoustasonixs. „Betty Sue & the Hot Dots“ lassen Rock‘n Roll aus den 50ern und Rockabily im Rossknecht im Schloss aufleben. Im Kleinkunstkeller gestaltet die Gruppe The Finch einen unvergesslichen Abend mit Soul, Funk, Pop und Jazz. „Unser Ziel ist es, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist“, erklärt Andreas Müller. Das dürfte einmal mehr gelungen sein.

Manche Nachtschwärmer verweilen den ganzen Abend in ihrer Lieblingskneipe. Andere nutzen die Chance, überall einmal einen Abstecher zu machen. Wieder andere statten drei, vier ausgewählten Locations einen Besuch ab. „Alle Kneipen in einer Nacht. Das wäre mir zu viel. Trotzdem ist es eine gute Gelegenheit, mal wo hinzugehen, wo man vielleicht noch nie war. Der Nightgroove ist immer wieder spannend und immer wieder anders, obwohl meistens die selben Kneipen mitmachen“, findet Sandra Mayerhofer aus Bietigheim. Und wirklich ist keine der teilnehmenden Kneipen oder Clubs zum ersten Mal dabei. „Das ist schon ein Selbstläufer, der uns ein volles Haus beschert. Wir sind von Anfang an Teil des Nightgroove“, erzählt Gastronom Antonio Olivier.