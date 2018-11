Innenstadt Die Adventszeit kann kommen

Samstags kostenlose Kinderbetreuung

Das Angebot der kostenlosen Kinderbetreuung an allen vier Adventssamstagen von 10 bis 16 Uhr in den Marktplatz Arkaden soll Eltern ein entspanntes Verweilen in der Stadt ermöglichen, während ihre Sprösslinge gut aufgehoben sind. Zusätzlich zur Kinderbetreuung finden am ersten und dritten Adventssamstag Kinderkunstaktionen mit der Künstlerin Patrizia Kränzlein statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Teilnahme kostenfrei.

Das Programm des Bietigheimer Sternlesmarktes ist in einem Flyer zusammengefasst, der an die Haushalte in Bietigheim-Bissingen versandt wurde. Die Flyer liegen auch in der Stadtinformation und in den Läden der Bietigheimer Einzelhändler zur Mitnahme aus. Auch auf der städtischen Homepage steht das Programm zum Download bereit.

Nähere Informationen zum Bietigheimer Sternlesmarkt und der Adventsmeile sind im Internet erhältlich oder in der Stadtinformation, Hauptstraße 65, Telefon (07142) 7 42 27 oder per Mail an tourismus@bietigheim-bissingen.de. Auch auf Facebook finden sich Informationen zum Bietigheimer Sternlesmarkt.

www.bietigheim-bissingen.de

www.au-bb.de