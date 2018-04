Serie Der wichtigste Pokal fehlt in der Sammlung

Bietigheim-Bissingen / Daniel Haug

Im Vereinsheim des SV Germania Bietigheim im Ellental finden sich rund 40 verschiedene Pokale. Aber die wichtigste Trophäe ist nicht dabei.

Am 12. August 1962 feierte der SVG den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Finale um den Pokal des Württembergischen Fußballverbands (WFV) setzten sich die Bietigheimer vor 2000 Zuschauern in Esslingen mit 2:0 gegen den FV 09 Nürtingen durch und sicherten sich so den Verbandspokal. Für Germania stand damals unter anderem Reinhold Amann auf dem Feld. „Das war eine Sensation, die uns damals gelungen ist. Der Erfolg war nur durch äußerste Disziplin, Kameradschaft sowie Funktionäre und Gönner möglich“, berichtet der heute 80-Jährige.

Amann ist seit 1946 SVG-Mitglied. Unmittelbar nach dem Krieg waren alle Bietigheimer Vereine unter dem Namen SKV zusammengefasst. Die erneute Selbstständigkeit erfolgte 1948 und erst 1950 übernahm man wieder den Namen SV Germania. 1953 holte sich der SVG mit dem Gewinn des Bezirkspokals den ersten Pokal nach dem 2. Weltkrieg. Diesen Erfolg beobachtete Amann noch als Jugendspieler, ehe er 1955 als 17-Jähriger unter anderem gemeinsam mit dem späteren Bundesligaspieler Manfred „Manne“ Reiner, bei den Aktiven integriert wurde.

Gemeinsam stieg man 1957 in die 2. Amateurliga auf, ehe Reiner zum Karlsruher SC wechselte. Amann schaffte 1961 mit Germania den Sprung in die 1. Amateurliga. Für diese beiden Aufstiege erhielt der Verein jeweils Wimpel, die heute noch über dem Tresen des Vereinsheims hängen. Warum sich der WFV-Pokal von 1962 dort nicht findet, hat einen einfachen Grund: Es handelt sich um einen Wanderpokal, den der Verein nach einem Jahr wieder zurückgeben musste.

Bescheidene Feier

Und auch die Feierlichkeiten hielten sich damals in Grenzen. „Das war richtig primitiv. Der Pokal wurde mit Sekt gefüllt und den hat man dann konsumiert. Im Vergleich zu heute lief das eher bescheiden ab“, erinnert sich Amann, der für den Pokalsieg eine weitere Trophäe erhielt. „Von der Stadt Bietigheim haben wir bei der Sportlerehrung die Silbermedaille bekommen. Aber damals hat man solche Sachen nicht gesammelt“, sagt der Bissinger.

Im Germania-Vereinsheim bekommt man einen anderen Eindruck. Dort finden sich Pokale aller Art – in Gold, Silber, Bronze und in sämtlichen Formen. Der Großteil stammt von Jugendturnieren aus den vergangenen Jahren. Ein Pokal, dessen Aussehen sehr an die Champions League-Trophäe erinnert, sticht besonders hervor. „Das interessiert mich, wo sie den wohl her haben“, meint Amann schmunzelnd.

Den Vereinsheimbesuchern stechen auch die Wimpel ins Auge, die an den Wänden hängen. Sie erinnern an die Aufstiege, die Germania in seiner Historie geschafft hat. Neben den Erfolgen in den 1960er-Jahren finden sich hier auch die Wimpel für die Meisterschaften in der Bezirks- und Landesliga in den 1980er-Jahren sowie zuletzt die Titelgewinne in der Kreisliga A3 2003 und 2013. Diese Erfolge hat Amann als Funktionär und Ehrenmitglied nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn weiter begleitet und verfolgt.

So war er auch beim letzten Pokalsieg vor Ort. Durch einen Sieg im Endspiel gegen den FV Löchgau gewann Germania 2010 den Bezirkspokal. „Da habe ich mich sehr für die Jungs gefreut. Und ich dachte, dass sie es diese Saison wieder schaffen können“, sagt Amann.

Doch eine 0:1-Niederlage bei Ligakonkurrent TSV Schwieberdingen Anfang April bedeutete das Aus im Viertelfinale. Als aktueller Tabellenführer hat Germania unter Trainer Matthias Schmid aber noch beste Chancen auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Enz-Murr. „Es wäre mein größter Wunsch, dass sie endlich den Sprung in die Landesliga schaffen“, sagt Amann, der dann wohl wieder als Unterstützer dabei wäre. Und der Verein könnte sich den nächsten Wimpel an die Wand im Vereinsheim hängen.