Träumen und Schlafen Der Spinne stinkts

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

In die roten Backsteinhäuser im Wohngebiet Kammgarnspinnerei in Bietigheim-Bissingen haben sich Beate und Martin Bauer verliebt. Deswegen haben sie sich vor gut 25 Jahren einen Traum erfüllt und sich in einem dieser Häuser eine Wohnung gekauft. Den Traum vom Eigenheim erfüllte sich hingegen Elvira Pisters Familie und baute direkt gegenüber den Backsteinhäusern vor rund 30 Jahren ein Haus. Zwischen den beiden Häusern liegt die B 27, die sich für beide Familien zum Albtraum entwickelte.

15 000 Fahrzeuge täglich

Vor gut 30 Jahren dachten sie nicht, dass die Bundesstraße einmal derartig viel befahren sein werde. „Der Verkehr ist deutlich mehr geworden“, sagt Martin Bauer und spricht damit ein Problem an, mit dem viele Kommunen zu kämpfen haben. Mittlerweile fahren täglich rund 15 000 Fahrzeuge auf der B 27 durch die Spinne, wie das Gebiet genannt wird. Laut Stadtverwaltung seien dies recht wenige Fahrzeuge vergleiche man die Bundesstraße von Ludwigsburg kommend. Hier fahren täglich rund 50 000 Fahrzeuge. Den rund 570 Anwohnern und vor allem den Anliegern direkt an der Bundesstraße ist das nur ein schwacher Trost. Denn mit dem Verkehr kommt eben auch der Lärm.

„Können Sie nachts überhaupt schlafen?“, hat die BZ gefragt und sowohl das Ehepaar Bauer als auch Elvira Pister antworteten mit Ja. Allerdings, sagten sie auch, haben sie ihr Schlafzimmer nicht zur Bundesstraße hin. Ein Schläfchen im Wohnzimmer sei jedoch undenkbar. „Es stört und ist laut“, sagt Pister, und das obwohl die Familie schon beim Hausbau doppelt verglaste Fenster eingebaut habe. Solche dämmenden Fenster haben Martin und Beate Bauer erst letztes Jahr einbauen lassen. „Letztes Jahr war es wirklich schlimm“, erinnert sich Beate Bauer an die Zeit vor dem Umbau, „das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ Die geschlossenen Fenster halten allerdings nicht nur den Lärm draußen, sondern auch die Abgase, den Gestank und den Dreck.

Hauptverursacher sind für alle drei ganz klar: LKW. Denn PKW seien halb so schlimm, sagt Elvira Pisters Sohn Willi. Er prangert die Stadtverwaltung an und hält Tempolimits, nächtliche oder gar Tonnen-Beschränkungen für sinnvoll. Doch Hoffnung, dass künftig etwas besser wird, haben weder Pisters noch Bauers. Nicht nur beim Thema B 27 fühlen sich die Anlieger von der Stadtverwaltung im Stich gelassen, auch gegen die erhöhten Geschwindigkeiten in den Seitenstraßen, die vielen Falschparker und die schlechte Anbindung werde wenig getan, sagen Bauers und Pister. „Ich fühle mich von der Stadt vernachlässigt“, erklärt Elvira Pister. Martin Bauer ergänzt: „Zwischen den Stadtteilen werden große Unterschiede gemacht.“

Doch es gibt gute Nachrichten für die von Lärm und Verkehr geplagten Anlieger: Im beschlossenen Lärmaktionsplan von 2017 hat sich die Stadtverwaltung das Ziel gesetzt die Geschwindigkeit auf der Heilbronner Straße, also die B 27, zumindest nachts auf 30 Kilometer pro Stunde herunterzusetzen. Allerdings, so der Beschluss, werde dies erst ab 2020 umgesetzt werden.

Bis dahin also bleiben die Fenster entlang der Bundesstraße zu.