Präsentation Der Siegerentwurf muss noch entdeckt werden

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Es ist kein Entwurf dabei, der 100-prozentig passe. Das erklärte Oberbürgermeister Jürgen Kessing direkt zu Beginn der Präsentation der ersten Auswahl des städtebaulichen Wettbewerbs zum Bogenviertel am Mittwochabend in den Marktplatz Arkaden. Sechs Arbeiten hatte ein Preisgericht aus externen Fachplanern, Fachleuten der Verwaltung, der Firma OSWA und Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Dienstag ausgewählt.

Es sei eine anspruchsvolle Arbeit 85 000 Quadratmeter so zu planen, dass Wohnen und Arbeiten miteinander vereint und der Verkehr nicht zum Problem werde, sagte der OB. Das zeigte sich auch bei den sechs ausgewählten Entwürfen, bei denen die Erschließung hauptsächlich im Süden erfolgt. Aufgrund der Bahngleise im Osten gibt es hier aber auch nur wenig Spielraum. Dennoch, so Andrea Schwarz, Leiterin des Stadtentwicklungsamts, müssen alle Planer ihre Entwürfe diesbezüglich noch überarbeiten.

Auch beim Lärmschutz gibt es Verbesserungspotenzial, so Schwarz. Während die Entwürfe 1003, 1004, 1008 und 1025 auf eine flächige Bebauung in Richtung östliche Bahngleisen setzen, soll in den Entwürfen 1018 und 1021 Abstand und Lärmschutzwände für die nötige Stille und Einhaltung der Richtlinien sorgen. „Hier müssen die Planer nun in der nächsten Runde nachweisen, dass das so auch funktioniert“, sagt Schwarz.

Die Vorschläge wurden von 1000 bis 1025 nummeriert, damit die Anonymität gewährleistet war. Erst nach der Entscheidung des Preisgerichts durfte dieses erfahren, von wem die Arbeiten stammen.

Entwurf 1003 stammt vom Stadtplanungsbüro MESS Stadtplaner „Amann & Groß“ PartGmbH aus Kaiserslautern. „Die Arbeit geht sehr souverän mit den Herausforderungen des Ortes um“, heißt es in der Bewertung des Preisgerichts. Der Entwurf sieht eine Gewerbebebauung parallel zum Bahngleis vor. Das wurde vom Preisgericht jedoch als eher schematisch und ungelenk bezeichnet. Im Inneren des Bogenviertels sind einzelne Wohnblöcke und entlang der Stuttgarter Straße sollen sich Dienstleister ansiedeln können.

Das Büro „gmp international Gmbh“ aus Hamburg verfolgt in seinem Entwurf 1004 einen ähnlichen Ansatz. „Lärmintensive Bereiche entlang der B 27 und der Bahnlinie werden mit Gewerbeflächen bebaut“, heißt es in der Bewertung. Dadurch entstehe ein aktiver Lärmschutz. Achtgeschossig soll man im Inneren leben können. In diesem Entwurf ist eine diagonale begrünte Wegeverbindung zwischen Bahndurchlass und Bahnhofsvorplatz vorgesehen. Allerdings wünscht sich das Preisgericht hier eine klarere Differenzierung zwischen privaten und öffentlichen Flächen.

Entwurf 1008 hebt sich für das Preisgericht durch die gelungene Anordnung des Quartierparks hervor. Er stammt von dem Stuttgarter Büro ARP – Architektenpartnerschaft GbR. Der Entwurf sieht vor, das Bogenviertel vom angrenzenden bigpark Areal mit einem Kantinenpark zu trennen. Dort soll beispielsweise auch ein Kinderhaus entstehen. Im Inneren sollen Tiefgaragen von den Randstraßen angefahren werden, damit das Wegenetz autofrei bleibt.

Das Münchner Büro Heim Kuntscher Architekten und Stadtplaner BDA PartGmbB sticht vor allem mit drei Hochhäusern in Richtung Gleise hervor, aber auch im Inneren hat das Büro einiges gewagt. Der experimentelle Entwurf 1018 mit beispielsweise Teppichbebauung, also keinen Wohnwürfeln, wurde vom Preisgericht gelobt, aber auch kontrovers diskutiert.

Entwurf 1021: Auch das Bietigheim-Bissinger Büro „noma architekten I Nora Woborny Mail Schöffel PartGmbB“ hat am Wettbewerb teilgenommen und sich gegen eine flächige Bebauung als Lärmschutz entschieden. Stattdessen setzt es auf eine Lärmschutzwand entlang der Bahn. „Die besondere Idee ist der zentrale ‚SpielRaum’, entwickelt aus einem bestehenden Hochregallager“, heißt es vonseiten des Preisgerichts.

Der letzte ausgewählte Entwurf 1025 stammt von den Architekten Keller Daum aus Stuttgart. Als Leitmotiv wählte das Büro eine Werkssiedlung. Eine Umrandung von Gewerbebauten sorgten für den nötigen Lärmschutz und im inneren gibt es einzelne Wohnblöcke mit begrünten Innenhöfen. Am südlichen und nördlichen Quartierseingang sind zudem zwei große Parkgaragen vorgesehen.

Info Alle 25 eingereichten Ideen werden noch bis zum 30. April im 1. OG in den Marktplatz Arkaden ausgestellt. Am Mittwoch, 2. Mai, 18 Uhr, werden die Projekte öffentlich in der Aurainhalle vorgestellt. Pläne im Internet:

www.bogenviertel.de