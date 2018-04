Hoher Besuch Der Präsident und die berufliche Bildung 4.0

Bietigheim-Bissingen / Andreas Lukesch

Die Lernfabrik 4.0 im Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Bietigheim-Bissingen hat schon viele interessierte Gäste angelockt, am Donnerstag aber wurde sie sogar Ziel eines Staatsbesuchs. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender machten auf ihrer Tour durch mehrere Berufsschulen im Landkreis Station im Ellental. Anlass war die Woche der beruflichen Bildung, zu der die baden-württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann den Bundespräsidenten im vergangenen Jahr als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz eingeladen hatte.

Dass sich der Bundespräsident und seine Frau ausgerechnet in jener Woche, in der die Abiturprüfungen abgenommen werden, mit der beruflichen Bildung beschäftigen, soll zugleich ein Bekenntnis zum dualen System der Berufsausbildung (Steinmeier: „Ein Erfolgsmodell, das im Ausland viele Nachahmer findet“) als auch eine Signal an die Eltern und Schüler sein – getreu dem Motto: Karrieremöglichkeiten gibt es auch jenseits von Abitur und Hochschulstudium.

Gespräch mit Schülern

„Wie ist der Stand der beruflichen Ausbildung und was ist sie uns wert“, auch darum gehe es bei den Gesprächen mit Schülern und Lehrkräften, betonte Steinmeier im Anschluss an eine Demonstration der Lernfabrik 4.0, einem „Leuchtturmprojekt“, wie sich Landrat Dr. Rainer Haas als Hausherr der Beruflichen Schule ausdrückte.

An der Lernfabrik selbst gerieten Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender in Begleitung von Landrat Haas und Oberbürgermeister Jürgen Kessing allerdings nicht direkt an den typischen Berufsschüler, aber doch an eine angehende Fachkraft, um die sich einmal die Unternehmen reißen werden. Eingewiesen wurde der hohe Besuch von Schülerin Julia Nagel. Sie lernt Mechatronik im 3. Lehrjahr beim Anlagenbauer Trumpf in Ditzingen. Die Lernfabrik 4.0 (an der auch Lasertechnik von Trumpf zum Einsatz kommt) ist für sie der Einstieg in ihren beruflichen Alltag der Zukunft. Denn nach ihrer Lehre will sie Maschinenbau studieren – und Ingenieurin werden.

Die Durchlässigkeit und die Möglichkeiten, die das System der beruflichen Bildung biete, seien ja gerade deren Vorzüge, hob Steinmeier hervor: „Jeder, der eine berufliche Ausbildung beginnt, kann sich später frei entscheiden, welchen Weg er weiter gehen möchte.“ Unter anderem kann man First Lady werden. Elke Büdenbender ist gelernte Industriekauffrau und zeigte sich schon deshalb besonders interessiert an der Tatsache, dass die Lernfabrik 4.0 auch kaufmännische Prozesse mit einbindet, wie Schulleiter Stefan Ranzinger betonte.

Überhaupt gab sich die Präsidentengattin besonders neugierig, hakte bei der Demonstration der Fertigungsstraße für den Lehrbetrieb mehrfach nach und ließ sich auch kleinste Details erklären. Zum Dank gab’s im Anschluss ein eigens gefertigtes Modellauto mit Gravur und schwarz-rot-goldener Lackierung für das Präsidentenpaar. Elke Büdenbender quittierte die Demonstration ihrerseits mit einem Appell: „Werden Sie Berufsschullehrer. Das ist ein toller, herausfordernder Beruf.“

Ein vielseitiger dazu: Denn auf ihrer Rundreise durch die Berufsschulwelt des Landkreises erlebten sie auch die Brücke zwischen Tradition und Moderne. An der Oscar-Walcker-Schule waren sie Gast in einem Weltkulturerbe und schauten den Orgelbauern über die Schulter, an der Mathilde-Planck-Schule ging es um die Altenpflege-Fachschule für geflüchtete Schüler und in Bietigheim-Bissingen war schließlich die Zukunft der Arbeit Thema. Dort antwortete Steinmeier auf die Frage, ob ihm diese fortgeschrittene Digitalisierung nicht Angst mache, bekannt staatsmännisch: „Wenn wir der Digitalisierung mit Angst begegnen, werden wir die Zukunft nicht gestalten.“ Sprach’s und verabschiedete sich zum Gespräch mit den Schülern des Beruflichen Schulzentrums hinter verschlossenen Türen.

Info Eine Bildergalerie zum Besuch des Bundespräsidenten in Bietigheim-Bissingen gib es auf

www.bietigheimerzeitung.de