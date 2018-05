Schnauferfest Der Geruch von Grillgut, vermischt mit Bauernhofduft

Bietigheim-Bissingen / Yasina Hipp

Der Geruch von Grillgut, vermischt mit Bauernhofduft wehte Spaziergängern während der Pfingsttage auf dem Weg zum Oberen Wald entgegen. So riecht es nur einmal im Jahr, wenn der Gesangsverein Frohsinn sein Gartenfest auf dem Schnauferhof veranstaltet. Dieses Jahr fand, das unter der Bietigheimer Bevölkerung als „Schnauferfest“ bekannte, traditionsreiche Fest bereits zum 53. Mal statt. „Das Fest ist einfach etwas Besonderes, weil es schon so lange existiert. Hier sind Generationen praktisch aufgewachsen, die früher als Kind da waren und heute mit ihren eigenen Kindern kommen“, sagte Dieter Vollmer, Vorstand des Gesangsvereins.

Seinen Ursprung hat das Fest im Jahr 1965, als Karl Schnaufer, damals als Vereinsmitglied, seinen Hof zum ersten Mal dem Gesangsverein zur Verfügung stellte. Die Idee für ein solches Fest entstand aus der Notwendigkeit heraus, Geld für Notenmaterial und die Chorleitung zu sammeln.

Vom Besuch des Festes ließen sich viele Besucher auch nicht durch das regnerische Wetter an Samstag und Sonntag abhalten. Im Festzelt und mit geeigneter Kleidung ließen sich Rote Wurst und Kartoffelsalat auch bei wolkenverhangenem Himmel genießen. „Regen und Pfingsten gehören irgendwie zusammen“, meinte Vollmer. Trotzdem sei das Fest ordentlich besucht, und vor allem der Gottesdienst der Stadtkirchengemeinde sei sehr gut angenommen worden. Dieter Vollmer erinnerte sich: „Immer wenn es so verregnet war, sind die Kinder mit ihren Gummistiefeln im Matsch bei den Viehweiden stecken geblieben und dann auf Socken zurückgerannt.“ Am gestrigen Montag konnten sich die Sänger dann aber doch noch über strahlend blauen Himmel freuen.

Organisiert wurde das „Schnauferfest“ wie jedes Jahr von den Mitgliedern und deren Angehörigen und Bekannten. „Zwölf Frauen schälen und schnippeln Sonntag- und Montagmorgen mehrere Kilos Kartoffeln für unseren Kartoffelsalat“, erklärte Vollmer. Alleine wäre der Aufwand nicht mehr zu stemmen, und die Sänger seien froh über jede Unterstützung: „Unser Verein wird leider auch nicht jünger“, sagte Vollmer.

Bernhard Schnaufer, der den Hof seines Vaters vor über 20 Jahre übernommen hat, stellt den Hof gerne für die Veranstaltung jedes Jahr zur Verfügung: „Wir sind so in der Natur und direkt neben dem Vieh, was vor allem für Kinder toll ist. Und halb Bietigheim trifft sich hier oben einmal im Jahr.“

Neben selbstgemachtem Kartoffelsalat und Allerlei vom Grill war auch Unterhaltung geboten. Am Sonntag um 14 Uhr spielte das Stadtorchester und um 17 Uhr die Akkordeonvereinigung. Nach dem Gottesdienst am Montag spielte dann noch die Kapelle vom Trachtenverein, und um 17 Uhr sangen der Männerchor vom Gesangverein Frohsinn gemeinsam mit den Sängerfreunden aus Ottmarsheim. „Das Fest ist einfach eines für die breite Bevölkerung und wir hoffen, dass es noch lange so weitergeht“, meinte Dieter Vollmer.