Bietigheim-Bissingen Der erste ambulante Pflegedienst wird 25 Jahre alt

Gabriele Szczegulski

Jeden Morgen kurz vor sieben schallt mir ein fröhliches Guten Morgen entgegen“, schrieb eine Patientin Ingrid Zeller und ihrem Pflegedienst ins Jubiläumsbuch. „Unsere Prämisse ist, immer pünktlich und meistens fröhlich zu sein, um unseren Patienten das Leben ein bisschen erträglicher zu machen“, sagt Ingrid Zeller.

Die gelernte Krankenschwester beschloss vor 25 Jahren, die erste ambulante Pflege in Bietigheim-Bissingen zu gründen. Im Krankenhaus Bietigheim, in dem sie arbeitete, sah sie, dass der Bedarf an häuslicher Pflege ständig stieg. „Mir gefiel die Idee, Menschen zu Hause zu pflegen, damit sie dort bleiben können.“ Also machte sie sich selbstständig. Anfangs arbeitete sie mit zwei Teilzeitkräften zusammen. Immer mehr Patienten kamen hinzu, Ingrid Zellers gute Arbeit sprach sich herum. „Die ambulante Pflege wurde zum Selbstläufer“, sagt die 58-Jährige.

Heute betreut ihr privater Pflegedienst 450 Patienten im Stadtgebiet, aber auch außerhalb. 70 Festangestellte hat sie, die sie gemeinsam mit ihrer Pflegedienstleiterin Sonja Lindstedt organisiert.

Bereits seit zehn Jahren gibt es auch in Vaihingen eine Dependance der häuslichen Krankennversorgung mit 25 Mitarbeitern, die Pflegedienstleiterin Nadine Kaa leitet. Ingrid Zeller ist sehr stolz darauf, dass fast alle ihre Mitarbeiter in Vollzeit arbeiten. „Mir ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter nach Tarif bezahlt werden, ein gutes Arbeitsumfeld haben. Wenn sie zufrieden sind, wirkt sich das auf die Patienten aus, und deren Wohlbefinden ist uns am wichtigsten“, sagt Zeller, die vor allem den Mangel an Arbeitskräften als großes Problem der Zukunft ansieht.

Drum, so sagt sie, habe sie sich dazu entschlossen, selbst auszubilden und bietet die ein- und dreijährige Pflegeausbildung an. Acht Auszubildende sind derzeit bei ihr beschäftigt, und das soll zahlenmäßig auch noch ausgebaut werden. „Der Bedarf an häuslicher Pflege wird immer größer, das Personalproblem ist das große Thema der Zukunft.“ So richtig verstehen kann sie es aber nicht, dass so wenige Menschen sich für einen Pflegeberuf entscheiden, weil „er ein sehr befriedigender Beruf ist“.

„Dass man bei uns so wenig verdient, ist ein Gerücht. Wenn man nach Tarif bezahlt, ist es gutes Geld, was man verdient, und auch die Arbeitszeiten sind nicht schlecht, weil wir, wenn wir genügend Personal haben, auch flexibel einteilen können“, so Ingrid Zeller. ein Auszubildender würde 1100 Euro im ersten Lehrjahr verdienen, „das ist doch nicht wenig“.

Kritik übt Zeller an der Verwaltungsarbeit, die nötig sei, „weil es Millionen Vorschriften der Kassen und des Staates gibt“. Da ginge, so bestätigt auch Nadine Kaa, viel Zeit mit „Papierkram“ verloren, die man besser in die Betreuung der Patienten stecken könne. Drei Mitarbeiterinnen seien dafür beschäftigt und auch die Pflegerinnen müssten oft Zeit dafür aufwenden.

Alleine die Dokumentation ihrer Arbeit würde der Betreuung Zeit wegnehmen. „Persönliche Betreuung ist oft nicht möglich, weil die Kassen mit einem durchgetakteten Zeitplan Druck machen, der dann auch noch genauestens aufgeschrieben werden muss, da geht Arbeitszeit verloren“, sagt sie. „Die Interessen des Patienten werden nicht genügend berücksichtigt“, sagt Ingrid Zeller.

Es ginge auch um die Wertschätzung der Patienten, die ihrer Meinung nach von den vielen „verwalterischen Stellschrauben“ zu einer „Aktennummer“ degradiert würden. Dieser Zeitdruck, so sagt die Krankenschwester, sei auch schwierig für die Pfleger. „Es ist oft kaum auszuhalten, wie wenig wir uns wirklich um die Patienten kümmern können, das macht auch den Mitarbeitern zu schaffen“, sagt sie.

Dass sich Ingrid Zeller um das Wohl ihrer Patienten sorgt, zeigt auch ihre Teilnahme am runden Tisch für Pflege der Stadt Bietigheim-Bissingen. „Alle Pflegedienstleister sitzen da zusammen und besprechen, wie wir die Pflegeangebote noch verbessern können.“ Mittlerweile hat auch der Pflegedienst Zeller eine Betreuungsgruppe. Mehrmals pro Woche findet diese im Pro Seniore statt und wird von einer Fachkraft geleitet.

Im Pro Seniore in Bietigheim-Bissingen betreut Zeller auch die 93 Seniorenwohnungen je nach Bedarf. Bei Pflegegrad 4 bis 5 wird dann die ambulante Versorgung der Bewohner gewährleistet. Zudem bietet der private Pflegedienst auch eine Notrufanlage für Privathaushalte an. In Notfällen ist dann innerhalb kürzester Zeit jemand bei dem Hilfesuchenden. Das alles wurde auch möglich durch den Umzug in neue Räumlichkeiten in der Pleidelsheimer Straße.

Info Ihr 25-jähriges Bestehen feiert Ingrid Zeller mit ihrem Team und geladenen Gästen sowie Patienten und Angehörigen am Freitag, 12. Oktober im Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen.