Weinbau Das Schaufenster der Stadt retten

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Als historische Kulturlandschaft bezeichnet, gilt es die terrassierten Steillagen in Richtung Besigheim zu schützen. Seit vielen Jahren bereits gibt es ein sogenanntes „Steillagenprogramm“ (die BZ berichtete). In diesem Programm werden Zuschüsse gewährt für die Wiederherrichtung von verwilderten Flächen, zur landwirtschaftlichen, gärtnerischen oder Rebnutzung. Trotzdem mussten vielerorts Teile der Steillagen aufgegeben werden. Auch in Bietigheim-Bissingen wird der Weinbau aus Sicht der Wengerter wegen gestiegenen Personal- und Sachkosten immer unwirtschaftlicher. Noch dazu können bisher landwirtschaftliche Flächen für den Weinbau genutzt werden. So entstehen Steillagenflächen, die entweder verwildert oder als Freizeitgrundstücke genutzt werden. Doch das führt zu Konflikten.

Bewirtschaftung verbessern

Aus dem Kreis der Bewirtschafter der Steillagen im Bereich „Dürrer Berg“ kam deshalb die Anregung zu einer Flurbereinigung, um die Bewirtschaftung zu verbessern, teilt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage zur Gemeinderatssitzung am Dienstag mit. Neben den Wengertern wurde auch das Landratsamt Ludwigsburg als untere Flurbereinigungsbehörde eingeschaltet. Dem Gemeinderat lag nun ein Maßnahmenkatalog vor, den es galt abzulehnen oder zuzustimmen.

SPD-Gemeinderat Thomas Reusch-Frey lobte die Maßnahmen und erklärte, dass der „‚Dürrer Berg’ das Schaufenster der Stadt ist“. Da gilt es die Steillagen zukunftsfähig zu machen. Auch sein CDU-Kollege Wilhelm Erich Dietz betonte den „stadtbildprägenden Charakter“, forderte jedoch auch die Gesellschaft auf, etwas beizusteuern: „Jeder hat es in der Hand, den Bietigheimer Weinbau aktiv zu fördern.“ Andreas Unkel, Freie Wähler, lobte indes den Einsatz der Wengerter.

Doch es gab auch kritische Stimmen: Zwar ist Axel Armbruster, GAL, für die Flurbereinigung, doch sagt er, diese werde nicht einfach und er hofft, dass sie auch langfristig gelingen werde. FDP-Gemeinderat Dr. Georg Mehrle kritisierte indirekt die Finanzierung: Er befürworte es, dass die Stadt sich zu 80 Prozent an den Kosten beteiligen werde, doch die restlichen 20 Prozent müssen alle Eigentümer zahlen, nicht nur die, die etwas davon haben. Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten von rund 286 400 Euro. Davon werden circa 65 Prozent (186 000 Euro) durch die Flurbereinigungsbehörde bezuschusst. Der Eigenanteil von 35 Prozent in Höhe von circa 100 400 Euro wird zu 80 Prozent von der Stadt getragen (80 000 Euro) und zu 20 Prozent von den Eigentümern (20 400 Euro). Mit zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der Flurbereinigung zu.

Eine der Maßnahmen ist die Modernisierung des Bergwegs. Dabei geht es unter anderem um zwei Ausweichstellen, eine Wendeplatte und einer Asphaltierung sowie Absturzsicherung. Doch Letzteres wird von der Stadtverwaltung als weniger sinnvoll erachtet, da der Weg bereits 2002/2003 erneuert und gesichert wurde. Als sinnvoll bezeichnete indes Andreas Unkel das Bewässerungssystem: Eine Tröpfchenbewässerungsanlage soll oberirdisch realisiert werden. Wachsen und gedeihen die Reben, müssen sie auch geerntet werden. Hier empfehlen die Bewirtschafter Transportbahnen. Die Stadt rechnet hier mit mindestens drei bis vier Aufzügen. Weitere Maßnahmen sind die Zusammenlegung von zu bewirtschaftenden Flächen und eine Rebumstellung.

Mit der Zustimmung des Gemeinderats werden nun alle Bewirtschafter und Eigentümer informiert. Mit deren Zustimmung und der des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung werden die Maßnahmen weiter konkretisiert und dem Gemeinderat abschließend vorgestellt. Der Antrag auf Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens kann dann zum September eines jeden Jahres beim Landesamt eingereicht werden, das dann das Verfahren anordnet.