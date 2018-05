Schwerpunkt Museumstag Das Haus ist selbst ein Exponat

Museumsleiterin Regina Ille-Kopp an der Druckerpresse. Diese wird auch beim Museumstag am Sonntag zum Einsatz kommen. © Foto: Werner Kuhnle

Von Uwe Mollenkopf

Volontärin Laura Spiegler zeigt auf die kunstvoll verzierten Wände und die Decke im Bietigheimer Stadtmuseum Hornmoldhaus. „Würdet ihr euer Haus auch so anmalen?“, fragt sie eine Schar Kinder. Die sind nicht so ganz überzeugt von der Farbgebung aus der Zeit der Renaissance. Als es darum geht, runde Schmuckfelder mit Malereien zu entdecken und in einem Heft dazu eine Aufgabe zu lösen, sind sie aber mit Feuereifer dabei.

Das Heft ist der neue Kindermuseumsführer, für den die Kinder bei der Herstellung als „Models“ agiert haben. Das Ziel ist, so Laura Spiegler, speziell junge Museumsbesucher anzusprechen, die mit der bereits 2005 von der Kulturwissenschaftlerin und Museumspädagogin Ellen Krähling in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum entwickelten Figur „Hornolino“ auf Entdeckungsreise durch die ständige Aussellung gehen sollen. Dabei durchstreifen sie die sieben Stationen Fachwerk, Stadterhebung, Marktrecht, Stadtmodell, Wappen, Malereien und Möbel. Aber auch bei Kindergeburtstagen kann der neue Museumsführer zum Einsatz kommen.

Damit tut man im Hornmoldhaus genau das, was auch das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstags am Sonntag, 13. Mai, ist. „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ lautet dessen Leitspruch. Das Bietigheimer Stadtmuseum macht schon seit Jahren mit, denn, wie Museumsleiterin Regina Ille-Kopp sagt: „Wir erhoffen uns Aufmerksamkeit von Menschen, die nicht unsere direkte Zielgruppe sind.“ Für den Museumstag gibt es eine eigene Internetseite mit Stickern auf einer Karte, und die Museumsleiterin setzt darauf, dass der eine oder andere durch den Sticker, der auf das Stadtmuseum in der Bietigheimer Altstadt zeigt, zu einem Besuch animiert wird.

Musik aus der Renaissancezeit

Und sollte es sich um Familien mit Kindern handeln, so gibt es für diese ein besonderes Angebot: Jedes Kind, das an diesem Tag ins Hornmoldhaus kommt, erhält an der Infotheke eine kostenlose Ausgabe des von Laura Spiegler konzipierten neuen Museumsführers für Kinder.

Neue Wege geht das Museum aber nicht nur mit Blick auf den Kindermuseumsführer. Auch die ständige Ausstellung selbst, die auf rund 400 Quadratmetern darüber informiert, wie sich der Raum Bietigheim-Bissingen von seinen Anfängen zur Zeit der Römer bis etwa zum Jahr 1970 entwickelt hat, wird schrittweise umgestaltet. Regina Ille-Kopp verweist etwa auf die interaktiven Bildstationen, die es seit einiger Zeit gibt. Die Besucher können durch diese selbst bestimmen, wie viele und welche Information sie zu einem Thema haben wollen. Bis hin zur Möglichkeit, Musik aus der Renaissancezeit zu hören. „Wir haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht“, so Ille-Kopp, vor allem beim jüngeren Publikum.

Neue Einblicke ermöglicht auch die Digitalisierung des Besitzverzeichnisses von Sebastian Hornmold (1500 bis 1581), dem Bietigheimer Vogt, der das nach ihm benannte Haus 1535/36 erbauen ließ. Besucher können das Verzeichnis via Bildschirm betrachten und sehen, was für ein wohlhabender Mann Hornmold war. Die Museumsleiterin hat ihrerseits Anregungen erhalten, etwa, indem sie einen im Verzeichnis erwähnten sogenannten „Schwizbecher“ für die Museumssammlung kaufte. Dabei handelte es sich um einen aus Metall angefertigten, punzierten Becher, der Getränke im Sommer kühl halten sollte.

Insgesamt umfasse die Sammlung des Hauses tausende von Dingen, erzählt Regina Ille-Kopp, die immer wieder Ideen für Sonderausstellungen liefern. Aktuell ist ein Schild mit der Bezeichnung „Notariat Besigheim“ hinzugekommen. Vielleicht werde es einmal eine Schau zu diesem Thema geben, so die Leiterin.

Konkreter sind schon die Pläne, den Raum, in dem es Informationen zur Geschichte des Marktes in Bietigheim gibt, weiter auszugestalten. Interaktive Stationen, an denen man riechen oder tasten kann und Dinge zum Anfassen hat – im Fachjargon „Hands-on“ –, sind dabei im Zuge der neuen Wege in der Museumspädagogik selbstverständlich. Jetzt schon gibt es beispielsweise nebenan den Nachdruck der von Conrad Rotenburger 1630 herausgegebenen Bibel. Besucher können diese in die Hand nehmen und darin blättern. Möglichkeiten, selbst tätig zu werden, bietet im Übrigen auch der Museumstag. Aus Anlass der aktuellen Sonderausstellung „Natur drucken“ können Gäste die Spindelpresse betätigen.

Führung mit Günther Bentele

Ganz unabhängig von den Mitmach-Aktionen und medialen Möglichkeiten kann das Hornmoldhaus aber immer auch damit punkten, dass das historische Gebäude selbst ein einzigartiges Exponat ist. Dazu passend wird am Museumstag Günther Bentele als profunder Kenner des historischen Gebäudes eine Führung anbieten, die das Haus selbst und die Geschichte seiner Rettung vor dem geplanten Abriss in den 1970er-Jahren in den Mittelpunkt stellt. Im Idealfall begeben sich derweil die Kinder mit „Hornolino“ auf Zeitreise durch die Museumsräume.