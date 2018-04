Schwerpunkt Vereinsnachwuchs Das ganze Musikspektrum erfassen

Bietigheim-Bissingen / Von Vivien Staib

Bietigheim-Bissingen ist eine Kultur-, Sport- und Musikstadt, die durch ihre Vielzahl an Vereinen bekannt ist. Ein großes Problem für viele Vereine stellt die Nachwuchsfrage dar. Ob Sportverein, Pfadfinder oder Gartenbau – der Massennachwuchs an Mitgliedern blieb bisher aus.

Viele Vereine setzen auf Werbung in Zeitung und Internet und versuchen unter anderem, auch neue Mitglieder durch Veranstaltungen zu gewinnen. Karl-Heinz Menrath ist Vorsitzender des Sängerkranzes Bietigheim, einem Verein, der bald seit 160 Jahren besteht. „Es ist sehr wichtig für Vereine, viele Veranstaltungen anzubieten, die für möglichst viele und unterschiedliche Personen attraktiv sind“, erklärt der 69-Jährige.

Der Sängerkranz begann im Jahr 1860 als reiner Männerchor und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Verein für Männer und Frauen gleichermaßen. Der Verein bietet einen gemischten Chor und einen Kinderchor an. „Singing kids“ heißt die Gruppierung der Kleinen, die nicht nur singen, sondern auch gemeinsam Musicals einstudiert. Laut Menrath verzichte der Sängerkranz bewusst auf einen „jungen Chor“ neben dem gemischten, da Neuzugänge sonst stets die jüngere Alternative wählen würden.

„Ziel ist es, alle Sänger zusammenzubringen. Wir bieten von Jahr zu Jahr jeweils ein Großthema an, unter dessen Motto dann das jährliche Konzert läuft. 2018 lautet das Motto ‚Vollgas Schlager’“. Der Vorsitzende setzt zusammen mit seiner Stellvertreterin, seinem Kassenwart und dem Beirat auf drei wichtige Faktoren, um neue Sänger für ihren Verein gewinnen zu können. Außergewöhnliche Themen, außergewöhnliche Konzertorten und „Schmankerln“ für das Publikum.

„Wir versuchen, das gesamte Spektrum der Musik zu erfassen und auf Wünsche und Anregungen unserer Mitglieder einzugehen. Themen wie ’Rock statt Rente` oder ’Spiel mir das Lied vom Film` sind bekannt und amüsant zugleich.“ Der Sängerkranz lege großen Wert darauf, dass sowohl Publikum als auch Sänger auf ihre Kosten kommen und hoffen auf viele Neuzugänge. Aus diesem Grund sucht Menrath stets nach neuen, besonderen Orten für die Konzerte des Chors. In der Vergangenheit fanden die Vereinskonzerte unter anderem in der Bushalle der Firma Spillmann im Buch statt oder in der alten Eishalle. Als „Schmankerl“ gibt es dieses Jahr ein Shanty-Chor.

„Das ist ein Männerchor, bestehend aus 30 Sängern, die sich auf Seefahrtlieder spezialisiert haben. Dort wird es dieses Jahr eine Fusion und Überraschung geben“, so Karl-Heinz Menrath.

Der Sängerkreis versuche immer Neues und Außergewöhnliches zu bieten und somit viele Leute anzusprechen und für sich zu gewinnen: unter anderem sei der Verein auch auf dem Arkadenfest omnipräsent. „Neben den Veranstaltungen und Konzerten schalten wir nun seit sechs Wochen immer einmal wöchentlich eine Anzeige in der Bietigheimer Zeitung, mit plakativ, lustigen Werbesprüchen. Wir haben so bereits fünf neue Mitglieder gewinnen können“, erzählt der Vorsitzende.

Die Anzeigen des Vereins seien mit leicht abgeänderten Textklassikern aus der Musikwelt bespickt. „Rote Lippen sollen singen, denn zum singen sind sie da“, oder „Immer wieder dienstags, geh ich in meinen Chor“ kamen bereits vor. All diese Faktoren und Bemühungen dienen in erster Linie dazu, neue Mitglieder anzuwerben und den Verein weitere 160 Jahre am Leben zu erhalten.