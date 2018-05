Bietigheim-Bissingen / Von Jonathan Lung

Eine bunte Menschenschar flanierte am Sonntag durch die Bietigheimer Fußgängerzone, vorbei an eigens geöffneten Geschäften, Ständen mit Kunsthandwerk und vielfältigen Essensangeboten. Die „HerzensMai’le“ bot dieses Jahr noch ein, gegenüber dem letzten Jahr, erweitertes Angebot.

Zum einen erstreckte sich das Gelände über einen größeren Bereich, es waren auch die Vereine stärker vertreten, ebenso wie das Sachsenheimer Lichtenstern-Gymnasium mit einer Schülerfirma. Der Kunsthandwerkermarkt startete bereits um elf Uhr, während der verkaufsoffenen Sonntag der 51 Mitgliedsbetriebe der Aktiven Unternehmer von 13 bis 18 Uhr andauerte.

Schon beim Blick vom Kronenzentrum aus über den Fluss beim Enzpavillon konnte man Mutige in die Luft fliegen sehen, die sich an dieser Station des Rahmenprogramms bis zu zehn Minuten auf das Trampolin und von dort aus hoch hinaus wagten.

Am Ku(h)riosum war eine Kindereisenbahn aufgebaut, direkt daneben lockten üppig beladene Stände unter anderem mit Honig, Süßigkeiten und Pflanzen. An einer weiteren Station konnte man hier seine Wurfkraft testen: Eine Messanlage stellte die Geschwindigkeit fest, mit der ein Handball auf ein Tor geworfen wurde. Nur knapp konnte hier ein Vater seinen Sohn übertreffen.

Schlenderte man die Fußgängerzone weiter hinauf, konnte es vorkommen, dass die Menschenmenge plötzlich stockte und sich Wolken aus Seifenblasen über die Köpfe erhoben: Showkünstler Otto Dacapo faszinierte, zusammen mit einem Gehilfen in prächtiger roter Uniform, mit seiner Kunst.

Kulinarische Weltreise

Die verschiedensten Gerüche wehten einem beim Spaziergang zum Turm der grauen Pferde um die Nase: Herzhaft bis süß, bekannte und auch exotische. Hungrige konnten eine kleine Weltreise unternehmen: Crêpes und Flammkuchen, Langos, Burger, Streetfood, Kaffeespezialitäten, Drinks und Weine.

Von weither konnte man in der Nähe des Fräuleinbrunnens plötzlich Indianertrommeln hören. Folgte man dem Klang, fand man in der Kinder-Spielstraße in der Fräuleinstraße ein Indianertipi. Davor konnten sich junge Indianer selbst an der Trommel versuchen: Fachmännisch vom amerikanischen Ureinwohner angeleitet, steigerte sich die Geschwindigkeit der Schläge immer weiter, bis bei fliegendem Takt die ersten anfingen, rhythmisch mit Armen und Beinen zu zucken.

Nur ein paar Meter weiter hörte man andere Töne: Das Duo Gospel spielte, ebenso wie das Orchester des Musikvereins Bissingen.

In der Spielstraße fand man außerdem einen Stand des TSV 1848 Bietigheim, wo man sein Glück am Glücksrad und sein Geschick an der Süßigkeitenschleuder versuchen konnte. Hier ging es darum, eine Holzscheibe zu treffen und im nächsten Moment die Süßigkeiten aufzufangen, die einem entgegenflogen.

Das Herzsymbol war an diesem Tag allgegenwärtig: Sowohl auf den Bannern über der Fußgängerzone als auch als Springerle in Herzform als Geschenk in den Geschäften, an den Ständen aus Pflanzen oder Filz, und sogar als geknoteten Luftballon für die jüngeren Besucher.

Veranstaltet wurde das Fest von den Aktiven Unternehmern, denen es gelang, trotz bedecktem Himmel viele Besucher in die Fußgängerzone zu locken.