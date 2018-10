Integration Buntes Bietigheim beim Kulturenfest

Heike Rommel

Mit dem Fest der Kulturen zeigte Oberbürgermeister Jürgen Kessing am Samstag auf dem Kronenplatz mit seiner Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten Esther Cello, wie die Intergration in einer Stadt funktionieren kann. Alle Eltern und Kinder unterschiedlicher Nationalitäten steuerten etwas zum Bühnenprogramm und zur Kulinarik bei.

Insbesondere vom Auftritt der Tänzerinnen aus der Kunstschule Labyrinth waren die zahlreichen Zuschauer auf dem Kronenplatz bei bestem Wetter angetan. Bei den Auftritten unter der Leitung von Maria Rizov war nur ein Drittel der ganzen Schülerschaft auf der Bühne. Sie bildeten beim Hip Hop eine homogene Einheit und versetzten das Publikum ins Staunen über einen Sport, der sämtliche Körperteile gleichzeitig in Bewegung bringt. „Lady Style, new School, old School“, lautete die Devise für getanzte Gefühle.

Tänze der Schwarzmeerflotte

Der griechische Verein „Pontiales Sylloges“ führte Tänze der Schwarzmeerflotte vor. Den tanzenden Kindern in Trachten war es kaum anzumerken, wie schwierig es ist, in einer großen Gruppe synchrone Schritte zu machen. Diese bewältigten ihr Programm locker. Griechen waren beim Fest der Kulturen sehr stark vertreten dank des griechischen Elternvereins, des sypriotischen Vereins Souli Bietigheim-Bissingen und der griechischen Gemeinde Bietigheim-Bissingen.

Interessant muteten die Darrbietungen des Vereins Syryoye und Deutsche an. Syryoye heißen auf deutsch Syrer. Sie werden zu den Armeniern, Assyrern, Chaldäern und mitunter auch zu den Maroniten sowie Melkiten gerechnet. Meliten zum Beispiel sprechen die arabische Sprache im Alltag, obgleich ihre Liturgiesprache das syrisch-armenische ist. Im Moment leben aufgrund religiöser Verfolgungen rund 400 000 Syryoye in Westeuropa, davon etwa 100 000 in Deutschland und 100 000 in Schweden.

„Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Oktoberfeste zeigen unsere Mitbürger, was sie drauf haben“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Kessing. Der OB machte dem Publikum bei dieser Gelegenheit Lust auf ehrenamtliches Engagement. Er wünscht sich, dass sich die Stadtbürger einbringen.

Schon immer Einwanderung

Bietigheim, so informierte Kessing, sei schon immer eine Einwanderungsstadt gewesen. Wörtlich meinte er: „Das schaffen wir auch mit den Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind.“

Für die Besucher war es eine Freude, wie Kinder unterschiedlicher Nationalitäten beim Familienbüro der Stadt Kunstwerke aus Herbstblättern schafften oder begeistert beim Perlenbasteln des Freundeskreises Asyl saßen. Neugierig wurden sie darauf, um was es sich bei der Lyra, einer Vorläuferin der Violine, mit drei Saiten, Resonanzkörper und Schnecke von Lazaros Zachariadis, einem gebürtigen Bietigheimer aus Serres in Griechenland handelt.

Beim Fest der Kulturen nahm auch jede Nation Kostproben von der anderen, vom armenischen Teller über das Souvlaki bis zum Marmorkuchen. Gemütlich war es auf dem Kronenplatz von 11 bis 18 Uhr. Für die Eltern der auftretenden Kinder war es auch wegen der cleveren Terminwahl des Oberbürgermeisters nicht stressig. Ihre Kinder waren am Samstag an den Basteltischen sehr gut auf gehoben und die Einkäufe konnten auch noch schnell nebenher erledigt werden.