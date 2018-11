Bietigheim-Bissingen Bunter Markt unter blauem Himmel

Jonathan Lung

Dass am vergangenen Sonntag in Bissingen etwas Besonderes los sein musste, merkte man schon, wenn man zur Mittagszeit in der Nähe des Rathauses einen Parkplatz suchte: Noch Straßen weiter parkten Familien, Freundesgruppen und Paare, die in den Ortskern strebten. Das Zusammenströmen so vieler hatte natürlich einen guten Grund: Der Martinimarkt am Tag des gleichnamigen Heiligen lud Jung und Alt zum Bummeln ein.

Veranstaltet durch die Aktiven Unternehmer Bietigheim-Bissingen lockte natürlich einmal der verkaufsoffene Sonntag, der von 13 bis 18 Uhr ging. Die ganze Fußgängerzone entlang standen die Türen der Läden für Interessierte offen. Doch damit noch bei weitem nicht genug: Von der Salami bis zur Töpferware, vom Adventskranz bis zu den Ohrringen reichte das Angebot des Krämermarkts, dessen 60 Stände die Straßen füllten. Auch das Rathaus hatte seine Tore den Händlern geöffnet, dicht an dicht standen dort die Verkaufstische. „Schon hab ich ein Weihnachtgeschenk“, hörte man eine Kundin lachen, „das wäre doch was für meine Freundin“, eine andere.

Kuchen von den Landfrauen

Im ersten Stock des Rathauses erwartete den Hungrigen das breite Kuchenangebot, mit dem der Verein der Landfrauen seine Gäste bewirtete. Auf Bänken dicht nebeneinander gerückt ließen es sich einige gut schmecken.

Viele verknüpften den Bummel durch die Geschäfte auch mit dem Mittagessen oder einem Nachmittagshappen. Hierfür bot das reichhaltige kulinarische Angebot, das die Essensstände in den Straßen ebenso wie die Geschäfte auftischten, eine abwechslungsreiche Auswahl. Die Rommelmühle, Bäckerei Stöckle, Metzgerei Motz, Getränkemarkt Kiesel, Crepe-Stand, Holzofendinnede, Langosh und viele mehr standen bei Appetit bereit.

Auch für die kleinen Besucher wurde auf dem Martinimarkt viel geboten. Wem der Bummel mit den Eltern viel zu langweilig war, konnte sich am Karussell, dem Trampolin oder der Hüpfburg ebenso wie beim Gestalten eines Keilrahmens ausprobieren und sich die Zeit vertreiben.

Bei anfangs etwas bewölktem, aber bald blauem Himmel sowie mildem und trockenem Herbstwetter bot sich so in den Straßen von Bissingen ein breites Angebot für jeden Geschmack – das auch musikalisch untermalt wurde: Vor dem Rathaus spielte am Nachmittag der Musikverein Bissingen.

Abschluss mit Martiniumzug

Doch das war nur das Tagesprogramm. Am Abend fand der alljährliche Martinsumzug statt. Mit dem Martinireiter an der Spitze und Laternen in der Hand machte man sich ab 17 Uhr auf den Weg durch die Stadt.